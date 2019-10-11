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Djokovic’ten erken veda… İlklerin maçı
Tenis

Djokovic’ten erken veda… İlklerin maçı

Yunan tenisçi Stefanos Tsitsipas, dünya 1 numarası Sırp Djokovic'i 2-1 mağlup ederek turnuvada yarı finale yükseldi. Hem Tsitsipas hem de Djokovic, ilkleri yaşadı.

11 Ekim 2019 13:41

Şanghay Masters Tenis Turnuvası’nda mücadelede eden dünya 1 numarası Novak Djokovic, çeyrek finalde Stefanos Tsitsipas’a 2-1 yenilerek elendi.

Profesyonel Erkek Tenisçiler Birliği (ATP) Dünya Turu kapsamında Çin’in Şanghay kentinde düzenlenen turnuvanın çeyrek finalinde, 1 numaralı seribaşı Sırbistanlı Djokovic ile dünya sıralamasında 7. basamakta yer alan Yunan Tsitsipas karşılaştı.

Djokovic karşısında ilk seti 6-3 kaybeden Tsitsipas, oyunda üstünlüğü ele geçirdiği sonraki setleri 7-5 ve 6-3 alarak mücadeleden 2-1 galip ayrıldı.

Turnuvada yarı finale yükselen 20 yaşındaki Tsitsipas, gelecek ay Londra’da düzenlenecek ATP Finalleri’ne katılmaya hak kazanan ilk Yunan tenisçi olmayı da başardı.

Djokovic ise kariyerinde ilk kez Şanghay Masters’ta yarı finale kalamadı.

Son güncelleme 13:41 | 11 Ekim 2019
Djokovic Tsitsipas
PUAN DURUMU
OGP
1 Alanyaspor
7 4 14
2 Sivasspor
7 3 12
3 Trabzonspor
7 3 12
4 Konyaspor
7 3 12
5 Fenerbahçe
7 3 11
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