Denizlispor’da teknik direktör adayları belli oldu

Süper Lig ekiplerinden Denizlispor 5 hafta boyunca 3 puan alamayınca geçtiğimiz salı günü Teknik Direktör İldiz'in sözleşmesini tek taraflı olarak feshetti. Ardından teknik adam arayışına başlayan yeşil-siyahlı ekibinin ilk etapta Bülent Uygun, Mehmet Özdilek, Tolunay Kafkas ve Samet Aybaba ile görüştüğü öğrenildi.

Kulüp yöneticilerinden alınan bilgide, teknik direktörlük görevi verilecek ismin bir kaç gün içinde netlik kazanacağı belirtildi.

TOLUNAY KAFKAS İLE ANLAŞILAMADI

Denizlispor, kente davet ettiği Tolunay Kafkas’la anlaşamadı. Tolunay Kafkas ile masaya oturan yönetim, yapılan görüşmelerin ardından deneyimli çalıştırıcıyla anlaşma sağlayamadı.

20 Ekim’de iç sahada oynanacak Fenerbahçe maçı hazırlıklarını antrenörler Levent Kartop ve Utku Alemdaroğlu yönetiminde sürdüren Denizlispor, yarın saat 16.00’da Atatürk Stadı’nda Altınordu ile taraftara açık hazırlık maçı yapacak