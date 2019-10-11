Ayşe Begüm Onbaşı Bolu’da sahne alıyor

Son olarak Avrupa Aerobik Cimnastik Şampiyonası'nda çiftlerde gümüş madalyanın sahibi olan Onbaşı, 11-13 Ekim tarihlerinde Bolu'da hem tekler kategorisinde hem de çiftler kategorisinde şampiyonluk için ter dökecek.

Aerobik cimnastik disiplininde Türkiye'nin en başarılı sporcusu olan Ayşe Begün Onbaşı, başarılarına bir yenisini daha eklemek istiyor. Son olarak Avrupa Aerobik Cimnastik Şampiyonası'nda çiftlerde gümüş madalyanın sahibi olan Red Bull sporcusu Onbaşı, Bolu'da düzenlenecek Federasyon Kupası'nda mücadele edecek. Aerobik cimnastik dalında Dünya ve Avrupa Şampiyonu olan Ayşe Begüm Onbaşı, 11-13 Ekim tarihlerinde gerçekleştirilecek olan Federasyon Kupası'nda hem tekler hem de çiftler kategorisinde yarışacak.

Red Bull sporcusu Onbaşı, sezonun son kupası olarak görülen Aerobik Cimnastik Federasyon Kupası’nda geçen sene 15-17 yaş tek bayanlar kategorisinde birinci olmayı başarmıştı.