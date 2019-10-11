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Ali Koç: Milli maça herkes milli forma ile gelsin
Milli Takımlar

Ali Koç: Milli maça herkes milli forma ile gelsin

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, A Milli Takım'ın Kadıköy'de oynayacağı Arnavutluk maçı öncesi stada gelecek taraftarlara mesaj gönderdi.

11 Ekim 2019 11:04

Ali Koç Fenerbahçe’nin stadıyla birlikte milli maça hazır olduğunu ifade ederek;

“Milli maça hazırız. Mehmetçik’e en güzel verilebilecek moral, Arnavutluk ve Fransa maçlarında alınacak iyi sonuçlar olacaktır. EURO 2020’ye gitme şansımızı arttırabiliriz. 2014’ten bu yana stadımızda milli maç oynanmıyor. Bugün Milli Takım günüdür.”

“Tüm takım taraftarlarına çağrım, maça lütfen milli forma ile gelin. Fenerium’da milli formalar var. Ben geçen sene Milli Takım forması aradım ama bulamadım. O yüzden satışına karar verdik. Bu bir ilkmiş, bilmiyordum.”

“Milli Takım’ın İstanbul’dan ayrılması doğruydu, şimdi yeniden döndü. Devletimizi ve milletimizi bu iki maçla sevindirebiliriz. 90 dakika Milli Takım’ı destekleyelim, takımlarımızla ilgili tezahürat yapmayalım” ifadelerini kullandı.

Son güncelleme 11:05 | 11 Ekim 2019
ali koç arnavutluk milli takım türkiye
PUAN DURUMU
OGP
1 Alanyaspor
7 4 14
2 Sivasspor
7 3 12
3 Trabzonspor
7 3 12
4 Konyaspor
7 3 12
5 Fenerbahçe
7 3 11
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