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Alexander Zverev, Roger Federer’i turnuvanın dışına itti
Tenis

Alexander Zverev, Roger Federer’i turnuvanın dışına itti

Alman tenisçi Alexander Zverev, dünya 3 numarası İsviçreli Federer'i 2-1 mağlup ederek turnuvada yarı finale yükseldi.

11 Ekim 2019 17:22

Şanghay Masters Tenis Turnuvası’nda mücadelede eden dünya 3 numarası Roger Federer, çeyrek finalde Alexander Zverev’e 2-1 yenilerek elendi.

Profesyonel Erkek Tenisçiler Birliği (ATP) Dünya Turu kapsamında Çin’in Şanghay kentinde düzenlenen turnuvada, dünya 1 numarası Novak Djokovic’in ardından İsviçreli Roger Federer de elendi.

11 Ekim 2019 Djokovic`ten erken veda... İlklerin maçı Yunan tenisçi Stefanos Tsitsipas, dünya 1 numarası Sırp Djokovic`i 2-1 mağlup ederek turnuvada yarı finale yükseldi. Hem Tsitsipas hem de Djokovic, ilkleri yaşadı. İlgili Haberi Oku

2 saat 4 dakika süren çeyrek final mücadelesinin ardından dünya sıralamasında 6. basamakta yer alan 22 yaşındaki Alman Zverev, 38 yaşındaki Federer’i 6-3, 6-7 ve 6-3’lük setlerle 2-1 mağlup etti.

Zverev, Matteo Berrettini-Dominic Thiem karşılaşmasının galibiyle yarı finalde karşılaşacak. Günün diğer müsabakasında Yunan tenisçi Stefanos Tsitsipas, Djokovic’i 2-1 mağlup ederek yarı finale kalmıştı.

Son güncelleme 17:22 | 11 Ekim 2019
Alexander Zverev roger federer Şanghay Masters Tenis Turnuvası
PUAN DURUMU
OGP
1 Alanyaspor
7 4 14
2 Sivasspor
7 3 12
3 Trabzonspor
7 3 12
4 Konyaspor
7 3 12
5 Fenerbahçe
7 3 11
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