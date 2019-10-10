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Yuto Nagatomo gol attı, Japonya gol yağdırdı!
Milli Takımlar

Yuto Nagatomo gol attı, Japonya gol yağdırdı!

2022 FIFA Dünya Kupası Asya Elemeleri'nde mücadele eden Japonya, Galatasaray'da forma giyen Nagatomo'nun gol attığı maçta Moğolistan'ı 6-0'la geçti

10 Ekim 2019 16:37

2022 FIFA Dünya Kupası Asya Elemeleri’nde Japonya’nın Moğolistan’ı 6-0 mağlup ettiği karşılaşmada, Galatasaray’da forma giyen Yuto Nagatomo da gol attı.

Elemelerin 2. turunda F Grubu’nda oynanan karşılaşmada, Japonya, Saitama Stadı’nda Moğolistan’ı ağırladı.

Karşılaşmayı baştan sona üstün götüren ev sahibi ekip, 22. dakikada Minamino, 29. dakikada Yoshida, 33. dakikada Nagatomo, 40. dakikada Nagai, 57. dakikada Endo ve 82. dakikada Kamada’nın golleriyle rakibini 6-0 mağlup etti.

Grupta ilk maçına çıkan Japonya, aldığı 3 puanla ikinci sıraya yükselirken, ikinci maçından mağlup ayrılan Moğolistan ise 3 puan ve averaj farkıyla 3. sırada yer aldı.

Son güncelleme 16:37 | 10 Ekim 2019
Japonya Moğolistan Yuto Nagatomo
PUAN DURUMU
OGP
1 Alanyaspor
7 4 14
2 Sivasspor
7 3 12
3 Trabzonspor
7 3 12
4 Konyaspor
7 3 12
5 Fenerbahçe
7 3 11
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