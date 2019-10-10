Yuto Nagatomo gol attı, Japonya gol yağdırdı!

2022 FIFA Dünya Kupası Asya Elemeleri’nde Japonya’nın Moğolistan’ı 6-0 mağlup ettiği karşılaşmada, Galatasaray’da forma giyen Yuto Nagatomo da gol attı.
Elemelerin 2. turunda F Grubu’nda oynanan karşılaşmada, Japonya, Saitama Stadı’nda Moğolistan’ı ağırladı.
Karşılaşmayı baştan sona üstün götüren ev sahibi ekip, 22. dakikada Minamino, 29. dakikada Yoshida, 33. dakikada Nagatomo, 40. dakikada Nagai, 57. dakikada Endo ve 82. dakikada Kamada’nın golleriyle rakibini 6-0 mağlup etti.
Grupta ilk maçına çıkan Japonya, aldığı 3 puanla ikinci sıraya yükselirken, ikinci maçından mağlup ayrılan Moğolistan ise 3 puan ve averaj farkıyla 3. sırada yer aldı.
SAMURAI BLUE、6-0でモンゴル代表に勝利～2022FIFAワールドカップカタールアジア2次予選 モンゴル代表戦～ #jfa #daihyo https://t.co/jvzyJzoOP4
— サッカー日本代表 (@jfa_samuraiblue) October 10, 2019