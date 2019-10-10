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Bu nasıl gaddarlık! Korkunç tekme hastanelik etti!
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Bu nasıl gaddarlık! Korkunç tekme hastanelik etti!

Futsal maçı, spor sahalarında ender görülecek bir gaddarlığa sahne oldu. Yerde kalan oyuncu ambulansla hastaneye kaldırıldı

SKOR DIŞ HABER 10 Ekim 2019 13:11

Brezilya’da oynanan futsal maçında atılan acımasız bir tekme oyunculardan birinin hastanelik olmasına neden oldu.

Corinthians forması giyen Brezilyalı oyuncu Daniel Batalha, ikili bir mücadele sırasında Intelli de San Carlos oyuncusu Fernandinho’nun yüzüne tekme attı. O an bayılan ve yere yığılan Fernandinho hemen hastaneye kaldırılırken, oyuncunun bilinci birkaç saniye içinde açıldı.

Batalha pozisyon sonrasında kırmızı kart görürken yerde baygın yatan futbolcuyu gören diğer oyuncular ve hakemler de büyük şok yaşadı.

Batalha’nın atılmasına rağmen Corinthians maçı 4-2 kazandı.

Bir yerel gazete söz konusu faulü “21. yüzyılın en kötüsü” olarak değerlendirdi. Kızgın Intelli de San Carlos taraftarları sosyal medyada Batalha’nın suç işlediğini söyleyerek tutuklanması için çağrılar yaptı.

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Hastaneye kaldırılan Fernandinho’nun durumunun doktorlar tarafından gözlemlendiği belirtilirken sağlık durumuyla ilgili detaylı açıklama yapılmadı.

Son güncelleme 13:37 | 10 Ekim 2019
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