Bu nasıl gaddarlık! Korkunç tekme hastanelik etti!

Brezilya’da oynanan futsal maçında atılan acımasız bir tekme oyunculardan birinin hastanelik olmasına neden oldu.

Corinthians forması giyen Brezilyalı oyuncu Daniel Batalha, ikili bir mücadele sırasında Intelli de San Carlos oyuncusu Fernandinho’nun yüzüne tekme attı. O an bayılan ve yere yığılan Fernandinho hemen hastaneye kaldırılırken, oyuncunun bilinci birkaç saniye içinde açıldı.

Desejamos uma boa recuperação ao Fernandinho jogador da Intelli de São Carlos pic.twitter.com/PclQ11odAf — Futsal Profissional Oficial (@FSprofissional) October 6, 2019

Batalha pozisyon sonrasında kırmızı kart görürken yerde baygın yatan futbolcuyu gören diğer oyuncular ve hakemler de büyük şok yaşadı.

Batalha’nın atılmasına rağmen Corinthians maçı 4-2 kazandı.

Bir yerel gazete söz konusu faulü “21. yüzyılın en kötüsü” olarak değerlendirdi. Kızgın Intelli de San Carlos taraftarları sosyal medyada Batalha’nın suç işlediğini söyleyerek tutuklanması için çağrılar yaptı.

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Hastaneye kaldırılan Fernandinho’nun durumunun doktorlar tarafından gözlemlendiği belirtilirken sağlık durumuyla ilgili detaylı açıklama yapılmadı.