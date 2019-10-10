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Türkiye’nin harekete ihtiyacı var
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Türkiye’nin harekete ihtiyacı var

Mars Sportif CEO’su Bahar Uçanlar, kulüplerinde 200 binden fazla kişinin spor yaptığını belirterek, “Sağlık Bakanlığı verilerine göre Türkiye’de bireylerin sadece yüzde 3,5’i düzenli spor yapıyor. Amacımız daha çok insanı hareket ettirmek, sporu herkes için yaşam tarzına dönüştürmek” dedi.

10 Ekim 2019 17:15

Uçanlar, “Fiziksel aktivitenin önemini anlamak için araştırmalara bakmakta fayda var. Meme ve kolon kanserlerinin yaklaşık yüzde 21-25'inin, diyabetin yüzde 27'sinin ve iskemik kalp hastalığının yüzde 30'unun ana nedeninin fiziksel aktivite yetersizliği olduğu tahmin ediliyor. Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan çalışmada bireylerin sadece yüzde 3.5'i düzenli (haftada en az 3 gün, 30 dakika orta şiddette) fiziksel aktivite yaptıklarını söylemiş. Yüzde 20'si hareketsiz yaşıyor” diye konuştu.

Uçanlar şöyle devam etti:

“Geçtiğimiz yıl spor salonuna gidip spor yapanların sayısı 1 milyon 960 bin iken, bu yıl 2 milyon 100 bin kişiye çıktı. Şu anda Türkiye pazarının yüzde 6’sına, üye sayısında da yüzde 11’ine sahibiz. Türkiye'de fitness pazarı, son 1 yılda yaklaşık 200 milyon euro büyüyerek 823 milyon Euro'luk bir ekonomiye dönüştü. Avrupa'da ise fitness pazarı 27,2 milyar Euro'luk büyüklüğe sahip… Rusya’yla birlikte en hızlı büyüyen iki pazardan biri haline geldik. Y Kuşağı'yla birlikte spor Türkiye’de yaşam tarzı olmaya başladı.”

Son güncelleme 17:15 | 10 Ekim 2019
Bahar Uçanlar Mars Sportif CEO sportif
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