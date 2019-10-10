Türkiye ile Arnavutluk 12. randevuda

Türkiye Milli Takımı, şimdiye dek Arnavutluk ile 11 maç yaparken, bunlardan 5’ini kazandı, 4’ünden yenilgiyle ayrıldı, 2 mücadelede ise eşitlik bozulmadı. Arnavutluk ile 7 resmi, 4 de özel müsabaka oynayan ay-yıldızlı ekip, 6’sı Türkiye’de, 5’i de deplasmanda yaptığı toplam 11 maçta 12 gol atarken, kalesinde ise 14 gol gördü.

İki takım arasında son olarak 22 Mart 2019’da Arnavutluk’ta oynanan grubun ilk maçını Türkiye 2-0 kazanmıştı.

TÜRKİYE’DE 7. MAÇ

Ay-yıldızlılar, Arnavutluk ile sahasında 7. kez karşı karşıya gelecek.

İki takım arasında daha önce oynanan 6 maçta takımlar üçer galibiyet aldı. Bu maçlarda milli takım 8 gol bulurken, kalesinde ise 10 gole engel olamadı.

Türkiye, Arnavutluk ile İstanbul’da 14 yıl sonra karşı karşıya gelecek.

İki takım arasında 26 Mart 2005’te İnönü Stadı’nda oynanan Dünya Kupası Eleme Grubu maçını Türkiye, 2-0 kazanmıştı.

İLK MAÇ 1970’DE

Türkiye ile Arnavutluk, tarihlerinde ilk kez 1970’te karşı karşıya geldi.

İstanbul’daki oynanan ilk maç için takımlar 13 Aralık 1970’te sahaya çıktı. İnönü Stadı’ndaki Avrupa Şampiyonası Eleme Grubu maçını milli takım Metin Kurt ve Cemil Turan’ın golleriyle 2-1 kazandı.