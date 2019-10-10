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Türkiye Arnavutluk maçı hangi kanalda? Türkiye Arnavutluk maçı ne zaman?
Milli Takımlar

Türkiye Arnavutluk maçı hangi kanalda? Türkiye Arnavutluk maçı ne zaman?

Türkiye A Milli Futbol Takımı 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası elemeleri kapsamında Arnavutluk ile karşılaşacak. A Milli Futbol Takımı’nın 2020 Avrupa Şampiyonası (EURO 2020) Elemeleri’nde Arnavutluk ve Fransa ile yapacağı maçların aday kadrosu da açıklandı. Peki milli maç ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

10 Ekim 2019 14:09

Türkiye Arnavutluk maçı ne zaman hangi kanalda sorusu taraflarca merakla araştırılıyor. Ay-yıldızlı ekip, EURO 2020 Elemeleri H Grubu’nda 11 Ekim Cuma günü İstanbul’da Arnavutluk, 14 Ekim Pazartesi günü deplasmanda Fransa ile karşılaşacak. Maç TRT ekranlarından yayınlanacak.

796 GÜN SONRA KADIKÖY

2020 Avrupa Şampiyonası Elemeleri H Grubu 7. maçında A Milli Futbol Takımı, yarın saat 21.45’te Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Ülker Stadyumu'nda Arnavutluk ile karşı karşıya gelecek. Milliler, bin 796 gün sonra Kadıköy'de bir karşılaşamaya çıkacak.

A Milli Futbol Takımı bin 796 gün sonra Kadıköy'de!

İLK MAÇ 1970'DE

Türkiye ile Arnavutluk, tarihlerinde ilk kez 1970'te karşı karşıya geldi.

İstanbul'daki oynanan ilk maç için takımlar 13 Aralık 1970'te sahaya çıktı. İnönü Stadı'ndaki Avrupa Şampiyonası Eleme Grubu maçını milli takım Metin Kurt ve Cemil Turan'ın golleriyle 2-1 kazandı.

Son güncelleme 14:09 | 10 Ekim 2019
PUAN DURUMU
OGP
1 Alanyaspor
7 4 14
2 Sivasspor
7 3 12
3 Trabzonspor
7 3 12
4 Konyaspor
7 3 12
5 Fenerbahçe
7 3 11
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