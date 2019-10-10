Trabzonspor’dan Novak ve Hosseini’nin sakatlık durumu ile ilgili açıklama

Yapılan açıklamaya göre her iki futbolcu da milli aradan sonraki Gaziantep Futbol Kulübü ile oynanacak mücadeleye yetiştirilecek.

Sağlık Kurulu Başkanımız Yaşar Kibar Güven, Majid Hosseini ve Filip Novak'ın sağlık durumuyla ilgili açıklamalarda bulundu.

İŞTE TRABZONSPOR’DAN YAPILAN AÇIKLAMA:

Majid Hosseini ve Filip Novak'ın tedavisine başlandığını belirten Kibar Güven açıklamalarını şöyle sürdürdü;

“Çaykur Rizespor müsabakasının ikinci yarısında sol dizine aldığı darbe sonucu oyundan çıkmak zorunda kalan Majid Hosseini'nin sağlık ekibimiz tarafından yapılan ilk kontrollerinde darbeye bağlı dizinde ödem tespit edilmiş olup, ülkesinin milli takım kampına dahil olan oyunumuza çekilen MR'da da aynı teşhis konularak tedavisine başlanmıştır.

Yine Çaykur Rizespor müsabakasının ilk yarısında sağ kasık bölgesinden sakatlanarak oyundan çıkan oyuncumuz Filip Novak'ın ise ilk muayenesinde kasığında hafif bir zorlanma olduğu tespit edilmiş ve riske edilmeyerek oyundan alınmıştır. Yapılan MR tetkikinde kasık bölgesinde ödem tespit edilen ve ağrılarının devam ettiğini belirten oyuncumuz milli takım kadrosundan çıkartılarak tedavi sürecine girmiştir. Her iki oyuncumuzun Süper Lig'de oynayacağımız Gaziantep FK karşılaşmasına kadar hazır hale gelmesi öngörülmektedir”