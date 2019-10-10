Tarihi maçta Sofi Huerta’ya iğrenç hareket!

Meksika ekiplerinden Tigres UANL ile Houston Dash kadın futbol takımları arasında oynanan hazırlık maçından sonra skandal bir taciz olayı gün yüzüne çıktı.

İki takım Meksika’nın Monterrey şehrinde karşı karşıya gelirken Ulusal Kadın Futbol Ligi çerçevesinde ilk kez Meksika’da iki kadın futbol takımı karşı karşıya gelmiş oldu.

Tarihi maçın ardından ABD’li orta saha oyuncusu Sofia Huerta tribünlere giderek taraftarlarla fotoğraf çekildi. Ancak bir erkek taraftarla fotoğraf çektirdiği sırada, taraftarın sol elini Huerta’nın göğsüne koyması tepkiyle karşılandı.

Yaşanan olay sonrasında Sofia Huerta’nın soyunma odasına giderken moralinin bozuk olduğu görülürken yaşanan olaya sosyal medyada birçok tepki geldi.

Olayın Twitter’da gündeme gelmesinin ardından açıklama yayınlayan Tigres kulübü, “Stadyumumuzda ya da toplumumuzda kadınları korkutmak, alçaltmak ya da kırmak isteyen her durumu ortadan kaldıracağız” ifadelerini kullandı.

Öte yandan konuyla ilgili kulübün dava açacağı duyurulurken kişinin kim olduğunun bulunması için işbirliği yapılması istendi.

Taraftarın bulunması durumunda hem erkek, hem de kadın futbol takımı maçlarından ömür boyu men edileceği belirtildi.