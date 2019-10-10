Son dakika! Serdal Adalı Beşiktaş başkanlığına aday oldu

Beşiktaş’ta son dakika gelişmesi… Başkan Fikret Orman’ın görevinden ayrılacağını açıklamasının ardından sıcak saatlerin yaşandığı siyah beyazlılarda yeni başkanın kim olacağı sorusu ve adaylar konuşulmaya başlanmıştı. Ahmet Nur Çebi’nin aday olmayacağının açıklaması sonrası yaşanan son dakika gelişmesine göre; ilk aday belli oldu.

Mevcut yönetimde ikinci başkanlık görevi yürüten Serdal Adalı Fikret Orman’dan boşalacak olan koltuk için adaylığını koydu.

Adaylık için gerekli imzaları toplayan Adalı, kesin adaylığını bugün açıklayacak. Beşiktaş’ta başkan adaylığı için bugün saat 17:00’ye kadar imzaların divana verilmesi gerekiyor.

SERDAL ADALI KİMDİR?

Serdal Adalı, 1964 yılı Adana doğumlu. İş adamı ve Türkiye Jokey Kulübü’nün 25. başkanı olan Serdal Adalı 1984 yılında iş hayatına atıldı. Babasının rahatsızlığı dolayısıyla California Üniversitesi’ndeki lisans eğitimini yarıda bırakmak zorunda kalan Adalı, ailesinin desteğiyle Adalı Holding’i kurdu.

İnşaat, servis, lojistik, catering ve enerji alanlarında 6 bini aşkın çalışanıyla uluslararası alanda iş yapmaktadır. 21 Eylül 2012 tarihinde Veliefendi Hipodromu Şeref Salonu’nda yapılan Olağanüstü Seçimli Genel Kurulu sonrası Türkiye Jokey Kulübü’nün 25. başkanı oldu.

Adalı, evli ve iki çocuk babasıdır.