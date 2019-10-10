Serdal Adalı kimdir? Serdal Adalı nereli ve kaç yaşında?

Beşiktaş camiasında tanınan bir isim olan Serdal Adalı’nın hayatına dair detaylar merak konusu. Birçok sektörde bulunan Serdal Adalı, spora olan ilgisiyle de dikkat çekiyor.

SERDAL ADALI KİMDİR?

Serdal Adalı, 1964 yılı Adana doğumlu. İş adamı ve Türkiye Jokey Kulübü'nün 25. başkanı olan Serdal Adalı 1984 yılında iş hayatına atıldı. Babasının rahatsızlığı dolayısıyla California Üniversitesi'ndeki lisans eğitimini yarıda bırakmak zorunda kalan Adalı, ailesinin desteğiyle Adalı Holding'i kurdu.

İnşaat, servis, lojistik, catering ve enerji alanlarında 6 bini aşkın çalışanıyla uluslararası alanda iş yapmaktadır. 21 Eylül 2012 tarihinde Veliefendi Hipodromu Şeref Salonu'nda yapılan Olağanüstü Seçimli Genel Kurulu sonrası Türkiye Jokey Kulübü'nün 25. başkanı oldu. Adalı, evli ve iki çocuk babasıdır.