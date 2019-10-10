Şenol Güneş: Bunun üzerinden hesap kesmek doğru değil

A Milli Takım Teknik Direktörü Şenol Güneş, Arnavutluk maçı öncesinde Türkiye Futbol Federasyonu Hasan Doğan Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde basın mensupları ile bir araya geldi.

Kadro olarak takımın yarın netleşeceğini belirten Güneş, “Olasılık olarak baktığımızda daha çok birlikte oynayan oyuncuları tercih edeceğim. Arkasından Fransa maçı var. 3 gün süreyle ve bunun da olumsuz yorgunluğu oluyor. Öncelikle bu maçı düşünüyoruz. Bu maçta hücuma dönük ne yapabiliriz diye planlıyoruz. Arnavutluk, son maçlarda aldığı sonuçlarla güven ve moral kazandı, bunu final maçı olarak görüyorlar. Biz de final maçı olarak görüyoruz. Kendi oyunumuzu güzel şekilde oynayıp, iyi bir sonuç almak istiyoruz. Bunun içinde akıllı, sabırlı, yürekli ve çok koşan bir takım olacağız. Bu aynı zamanda saha içinde ve tribünde de olacak. Herkesin coşku duyacağı, keyif alacağı bir oyun olsun istiyoruz. Rakibin gücünü biliyoruz. Burada olan oyuncularımızın hepsi oynamaya aday. Bugün oynayan yarın değişebilir. 2020'de belki farklı oyuncular oynayacak” diye konuştu.

Ozan Tufan: Her şey iyi giderken herkes arıyordu Mili futbolcu Ozan Tufan, Arnavutluk maçı öncesi yaptığı açıklamada, “Milli ruhu sahaya yansıtacağız. Hocamızın taktik anlayışıyla birlikte sahaya bunu döktüğümüz zaman sonuca da yansıyacaktır” dedi. Fenerbahçeli orta saha oyuncusu, kadro dışı kaldığında yaşadıklarını açıkladı. İlgili Haberi Oku

“MUTLAKA İYİ BİR SONUCA İHTİYACIMIZ VAR”

Arnavutluk ve Fransa maçında alınabilecek puanları değerlendiren Şenol Güneş, şunları söyledi:

“İki maçı değerlendirirsek en güzeli 6 puan ama 4 puan da yeterli olabilir. Her türlü sonuçta yarış devam eder. Ama avantajlar olabilir. O gücümüz var. Futbol çok bilinmeyenli denklem gibi sürprizler çıkartabiliyor. Zorluk yaşasak bile sonucu almak istiyoruz. Mutlaka iyi bir sonuca ihtiyacımız var. Bütün oyuncularımız ve biz yüzde yüzümüzü vereceğiz.”

“SEÇTİĞİMİZ OYUNCULARIN BAŞARILI OLMASINI İSTİYORUZ”

Takım durumu ve sakatlıklar hakkında konuşan tecrübeli teknik adam, “Sakatlıklarımız şimdi de var. Burada olanlarda ufak tefek sakatlıkları olanlar düzeldi. Efecan'da eziklik vardı ama oynamasında sıkıntı yok. 22 oyuncu ve 4 kaleci burada. Nasıl bir orta saha koyarsam koyayım geride kalanlardan da bir orta saha çıkar. Seçtiğimiz oyuncuların başarılı olmasını istiyoruz. Ama başarılı olmazsa alternatiflerimiz hazır. Savunmada ve stoperde de bir avantajımız var. Bir tercih yapmak durumundayız. Bu birinin diğerinden aşağı olduğunu göstermez. Hücumda yine katkıları olan, tecrübesi olan oyuncular var. Bu durumlar hep yoruma açık. 11'de oynayan oyuncu yüzde yüzünü vermeli. Bu sorumluluğu yerine getirmeli. Diğerleri de görevi her an almaya hazır olmalı. Takıma her daim destek olmalı. Taraftardan bunları bekliyorsak oyunculardan da bekliyoruz. Haklı olarak tartışmalı oyuncu oynarsa olursa olacaktır ama bunun üzerinden hesap kesmek doğru değil. Oyuncu da bunlardan etkilenmesin. Ozan zamanında yalnızdı ama Emre her gün yanında oldu. Bazen kendi haline bırakıyor Emre. Oyuncularımızın duygu kırılmasını istemiyorum. Tam tersine yeteneğini, karakterini sahada güçlü bir şekilde kullanmasını istiyorum. Oyuncuların her çıktığımız maçta yüzde yüzünü vermesi lazım” şeklinde konuştu.

“PLAN YAPMA DÖNEMİNİ GEÇTİK, ARTIK İŞ YAPMA ZAMANI”

Kadro planlaması hakkında sorulan soruya da cevap veren Güneş, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Kadro olarak şu anda kimi oynatacağımı paylaşmak istemem ama bunlar muhtemel dahilinde. Burak ile Cenk de oynayabilir. Kenan da santrfor ama kenarda oynayabilir. Kenan'ı farklı formatlarda oynattık. Enes de iyi durumda, daha dinamik duruyor. Bunların bir-ikisi mutlaka oynayacak. Buna bağlı orta sahamız da olacak. Rakibin oyun yapısına göre 3-5-2 oynadığını biliyoruz ama dörtlü de oynayabilir. Genelde hücuma çıkan bir takım. Bunu yarınki maçta göreceğiz ve onlara göre hamle yapacağız. Özellikle orta sahada sonuç değiştirecek oyuncuları sahaya sürebiliriz. Futbolda beklenmeyen kararlar da verebiliriz. Bütün bunların hepsi maç başladıktan sonra göreceğimiz işler. Şu ana kadar neler yapabiliriz araştırdık. Bu gece ve yarından itibaren çıkanların nasıl oynayacağını konuşacağız. Plan yapma dönemini geçtik iş yapma zamanına geçtik.”