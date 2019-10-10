Rooney Vardy’yi eşinin davranışları konusunda uyarmış

İngiltere, Wayne Rooney’nin eşi Coleen ve Jamie Vardy’nin eşi Rebekah arasında geçen tartışmayı konuşuyor. Coleen Rooney’nin Rebekah Vardy’yi özel hayatını ifşa etmekle suçlaması ile başlayan tartışma büyümeye devam ediyor.

Rooney ve Vardy`nin eşleri birbirine girdi İngiltere, Wayne Rooney ile Jamie Vardy`nin eşleri arasındaki tartışmayı konuşuyor. Rooney`nin eşi Coleen, Vardy`nin eşi Rebekah`ı özel hayatını ifşa etmekle suçladı. Vardy`nin eşi, suçlamaya yanıt verdi. İlgili Haberi Oku

Rebekah Vardy’nin iddiaları reddetmesi ile devam eden gerilim hakkında ilginç bir detay ortaya çıktı. Wayne Rooney’nin, Fransa’da düzenlenen EURO 2016’da İngiltere Milli Takımı’nda birlikte oynadığı Jamie Vardy’yi eşinin davranışları konusunda uyardığı öğrenildi. O dönem The Times’da yer alan habere göre Wayne Rooney, Rebekah’ın sosyal medya paylaşımları hakkında Jamie Vardy ile bir konuşma yaptığı iddia edildi.

İngiltere’nin Son 16 Turu’na kaldığı ve İzlanda ile eşleştiği maç öncesi Wayne Rooney’nin, hücum partneri Jamie Vardy’ye “Eşinin sosyal medya paylaşımlarının dikkatini dağıtmasına izin verme… Turnuvaya odaklanmalıyız” dediği belirtildi. Dönemin İngiltere Milli Takımı Teknik Direktörü Roy Hodgson’ın, konu ile ilgili bir gazetecinin sorduğu soruya yanıt verdiği de ortaya çıktı.

Hodgson, “Rooney’nin Vardy’yi eşi hakkında uyarmasına ne diyorsunuz? Bu takımı olumsuz etkiler mi?” şeklindeki sorusuna “Neden bahsettiğiniz bilmiyorum. Wayne ve Jamie, hem saha içinde ham de saha dışında çok iyi arkadaşlar. Aralarında problem olduğunu sanmıyorum. Böyle bir konuşma geçmişse bile bu aralarındaki ilişkiyi bozmaz. Tamamen turnuvaya odaklanmış durumdayız” dediği anlaşıldı.

Turnuva sırasında bir gazetede köşe yazısı yazan Rebekah Vardy, Fransa polisinin İngiltere’den gelen taraftarlara ‘Hayvan’ gibi davrandığını yazmış, bu yazı büyük olay yaratmıştı.

İNGİLTERE ELENDİ

EURO 2016 Son 16 Turu’nda İzlanda’ya 2-1 yenilen İngiltere, turnuvaya veda etmişti. Maça ilk 11’de başlayan Wayne Rooney, henüz 4’üncü dakikada penaltıdan attığı golle takımını öne geçirmiş, ancak İzlanda 6’ıncı dakikada Ragnar Sigurdsson ve 18’inci dakikada Kolbeinn Sigtorsson’un golleriyle maçı 2-1 kazanmayı başarmıştı. Karşılaşmaya yedek kulübesinde başlayan Jamie Vardy, 60. dakikada Raheem Sterling’in yerine oyuna dahil olmuştu.

Turnuva, finalde ev sahibi Fransa’yı uzatmalara giden maçta Eder’in 109’uncu dakikada attığı golle 1-0 kazanan Portekiz’in şampiyonluğu ile noktalanmıştı.

Wayne Rooney, kariyerine ABD Ligi takımlarından DC United’da devam ediyor.