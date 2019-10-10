Roberto Carlos’tan olay açıklamalar: ‘Bira ve şarap şişelerini kaldırmamasını söyledik…’

Real Madrid ve dünya futbolunun unutulmaz isimlerinden olan Roberto Carlos, İspanya’da kaldığı süre boyunca çalıştığı antrenörlerle ilgili ilginç açıklamalar yaptı.

Bir dönem Fenerbahçe forması da giyen Brezilyalı sol bek, Real Madrid’in ‘Los Galacticos’ diye anıldığı yıllarda sayısız başarıya imza attı.

Portekiz medyasından Canal 11’e konuşan Brezilyalı efsane, “Vicente Del Bosque arkadaş gibiydi. Oyuncular ne yapacağını bildiği için kurallara ihtiyaç duymuyordu. Bize karşı mükemmel anlayışlıydı. Pazartesi ve Salı günü antrenmanlarını akşam yapıyordu çünkü sabahları gitmeyeceğimizi biliyordu” dedi.

“BÜTÜN KONTROL BİZDEYDİ”

Daha sonra Antonio Camacho’nun göreve geldiğini söyleyen Carlos, “O dönemlerde ligde işler yolunda gitmiyordu ve soyunma odası gergindi. Takımdaki bütün kontrol bizdeydi ve teknik direktörlük serüveni 10 gün süren Camacho dışında harika ilişkilerimiz vardı” şeklinde konuştu.

Camacho’nun takıma üstünlük kurmaya çalıştığını söyleyen Carlos, “Bir gün ciddi şekilde soyunma odasına geldi ve yarın herkesi sabah 07:00’de antrenmanda görmek istediğini söyledi. Normalde 10:30’da olması gerekiyordu. Planı değiştirmesini söyledik ama yapmadı” yorumunda bulundu.

“BİRA VE ŞARAP ŞİŞELERİNİ KALDIRMAMASINI SÖYLEDİK”

Benzer şeyleri Vanderlei Luxemburgo ile yaşadıklarını söyleyen Brezilyalı yıldız, “Akşam yemeklerinden önce bira ya da şarap içerdik. Masada daima iki şişe şarap olurdu. Luxemburgo bunu kaldırmak istedi. Ronaldo ile birlikte hocaya ‘İnsanların alışkanlıkları var. Bunları değiştirmeye çalışmayın yoksa sorun yaşayacağız’ dedik. Sonrasında bira ve şarap şişelerini kaldırdı. Üç ay sonra da kendi gitti” dedi.