Real Madrid’in Eriksen planı! 70 milyon Euro’ya alamamışlardı

İngiltere Premier Lig ekiplerinden Tottenham’da forma giyen Cristian Eriksen transferini bitirmek için uzun süredir uğraş veren Real Madrid, yaz döneminde bitiremediği transferi, Ocak ayında bitirmenin planlarını yapıyor. Real Madrid, Tottenham ile sözleşmesi sona erecek olan Eriksen için Tottenham’ın kapısını son kez çalmaya hazırlanıyor.

Geçtiğimiz yaz Tottenham ile Real Madrid arasında büyük bir pazarlığın yaşanmasına neden olan Eriksen’in geleceği şekillenmeye başladı. Real Madrid’in 70 milyon Euro’ya kadar çıktığı, ancak Tottenham’ın 150 milyon Euro’da ısrarcı olduğu Eriksen için İspanyol devinin son bir adım daha atacağı öğrenildi. AS gazetesinde yer alan habere göre Eriksen’in sözleşmesinin bitmesini istemeyen Real Madrid, harekete geçti.

YA BEDAVA GİDECEK YA DA…

Ocak ayında Danimarkalı yıldızı kadrosuna katmayı planlayan Real Madrid, Tottenham’a Eriksen’den para kazanabilmesi için son bir şans verecek. İngiliz ekibine devre arasında 30 milyon Euro’luk bir teklif yapacak olan Real Madrid, teklifin kabul edilmesi halinde Eriksen’e imza attıracak. Eğer teklif kabul edilmezse, Real Madrid sezon sonuna kadar bekleyecek ve sözleşmesi bitecek olan 27 yaşındaki orta saha oyuncusunu bedelsiz transfer edecek.

İngiliz ekibi ile sözleşme yenilemek istemediğini her fırsatta dile getiren Eriksen’i elinde tutamayacak olan Tottenham, iyice köşeye sıkıştı. Londra ekibinin, Ocak ayında Real Madrid’den gelecek ve Eriksen’den para kazanabileceği tek yol olan teklife nasıl bir karşılık vereceği şimdiden merak konusu…

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Tottenham’ın 2013 yılında Ajax’tan 13 milyon 500 bin Euro’ya transfer ettiği Eriksen, Londra ekibinin simge oyuncularından biri olmayı başardı. Tottenham formasını 288 kez giyen Eriksen, bu maçlarda 67 gol atarken, 87 de asist yaptı.

Eriksen’in, Danimarka Milli Takımı forması altında çıktığı 90 maçta da 29 golü bulunuyor.