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PFDK’dan Süper Lig ekiplerine para cezası! Murat Sancak’a 421 günlük ceza
TFF 1.Lig

PFDK’dan Süper Lig ekiplerine para cezası! Murat Sancak’a 421 günlük ceza

Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu, 8 Süper Lig ekibine para cezası verirken; Adana Demirspor Başkanı Murat Sancak ise 6 aylık cezasının bitimine 3 ay kala sahaya girip hakeme tepki gösterince 421 gün mahrumiyeti cezası aldı.

10 Ekim 2019 21:00

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK), Süper Lig’de yer alan 8 kulübe para cezası verdi.

Kurulun toplantısından sonra yapılan açıklamada, Süper Lig’in 7. hafta maçlarındaki ihlallere ilişkin çeşitli nedenlerden dolayı Fenerbahçe’ye 150 bin, Trabzonspor’a 44 bin, Galatasaray, BtcTurk Yeni Malatyaspor ve Gaziantep FK’ye yirmi dörder bin, Gençlerbirliği’ne 10 bin 500, Medipol Başakehir ve Yukatel Denizlispor’a dokuzar bin lira para cezası verildiği belirtildi.

Gaziantep FK’nin futbolcusu Güray Vural’a 2 maç men, Yukatel Denizlispor’un antrenörü Feyyaz Uçar’a 1 maç ve 13 bin lira para cezası veren PFDK’nin, Gençlerbirliği Teknik Direktörü Mustafa Kaplan ile Antalyaspor Kulübünün idarecilerinden Haldun Kilit ve Fikret Öztürk’e ise ihtar cezası uyguladığı aktarıldı.

Kurulun Fenerbahçe, Çaykur Rizespor ve BtcTurk Yeni Malatyaspor’un bazı tribünlerindeki taraftarların, bir maçlığına iç sahadaki elektronik biletlerini iptal ettiği bildirildi.

421 GÜNLÜK HAK MAHRUMİYETİ CEZASI

Açıklamada ayrıca PFDK’nin, TFF 1. Lig ekiplerinden Adana Demirspor’un başkanı Murat Sancak’a 421 gün hak mahrumiyeti ve 66 bin lira para cezası, Hatayspor’un başkanı Nihat Tazearslan’a ise 2 ay hak mahrumiyeti ile 13 bin lira para cezası verdiği kaydedildi.

MURAT SANCAK’IN CEZA NEDENİ

6 ay hak mahrumiyeti cezası alan Adana Demirspor Başkanı Murat Sancak, cezasının bitimine 3 ay kala, Ekol Göz Menemenspor karşılaşmasında saha kenarına gelerek hakem Onur Özütoprak’a tepki göstermişti.

Son güncelleme 21:00 | 10 Ekim 2019
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PUAN DURUMU
OGP
1 Alanyaspor
7 4 14
2 Sivasspor
7 3 12
3 Trabzonspor
7 3 12
4 Konyaspor
7 3 12
5 Fenerbahçe
7 3 11
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