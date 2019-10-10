Petr Cech kaleciliğe devam edecek ama bu kez buz hokeyinde!..

Son olarak Premier League ekiplerinden Arsenal forması giyen ve geçen sezon sonunda futbolu bırakan efsanevi kaleci Petr Cech, İngiliz buz hokeyi takımlarından Guildford Phoenix ile anlaştı.

Cech, “20 yıllık profesyonel futboldan sonra çocukluğumda izlemek ve oynamaktan keyif aldığım oyunu oynayabilmek benim için harika bir deneyim olacak” diye konuştu.

Çekyalı kaleci 33 numaralı formayı giyecek ve futbol kariyerinde olduğu gibi yine kalede görev yapacak!

Geçen sezon sonunda futbolu bırakan efsanevi kaleci Petr Cech, İngiliz buz hokeyi ekibi Guildford Phoenix’in kalecisi oldu! Cech: “Profesyonel futbolda 20 yıldan sonra çocukluğumda izlemeyi ve oynamayı sevdiğim oyunu oynayabilmek benim için harika bir deneyim olacak.” https://t.co/usMr57auOw pic.twitter.com/iriGMpk31I — SKOR (@SozcuSkor) October 9, 2019

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