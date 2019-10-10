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Petr Cech kaleciliğe devam edecek ama bu kez buz hokeyinde!..
Diğer Sporlar

Petr Cech kaleciliğe devam edecek ama bu kez buz hokeyinde!..

Emekliye ayrılan efsanevi kaleci Petr Cech spora geri dönüyor ancak bu kez yeşil sahalara değil soğuk rinklere! Cech, İngiliz buz hokeyi takımlarından Guildford Phoenix'in kalesini koruyacak.

10 Ekim 2019 00:46

Son olarak Premier League ekiplerinden Arsenal forması giyen ve geçen sezon sonunda futbolu bırakan efsanevi kaleci Petr Cech, İngiliz buz hokeyi takımlarından Guildford Phoenix ile anlaştı.

Cech, “20 yıllık profesyonel futboldan sonra çocukluğumda izlemek ve oynamaktan keyif aldığım oyunu oynayabilmek benim için harika bir deneyim olacak” diye konuştu.

Çekyalı kaleci 33 numaralı formayı giyecek ve futbol kariyerinde olduğu gibi yine kalede görev yapacak!

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Son güncelleme 00:46 | 10 Ekim 2019
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PUAN DURUMU
OGP
1 Alanyaspor
7 4 14
2 Sivasspor
7 3 12
3 Trabzonspor
7 3 12
4 Konyaspor
7 3 12
5 Fenerbahçe
7 3 11
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