Naz Aydemir’in sosyal medya hesabı oğlu Pamir’in eline geçti

Ünlü basketbolcu Cenk Akyol ile evli olan ve şu anda Fenerbahçe Opet forması giyen Naz Aydemir Akyol, 6 Kasım 2018’de bir erkek çocuk dünyaya getirmişti.

Oğullarına Pamir ismini veren Akyol çiftinin çocukları büyümeye devam ediyor. 1 yaşına girmeye çok az kalan Pamir bebek, annesinin telefonunu oynamak için eline alınca resmi twitter hesabına girdi.

Sabah atılan tweette ‘random’ yani karışık şeyler yazıldığı görülürken, ünlü voleybolcunun takipçileri de hesabı Pamir bebeğin ele geçirdiğini anlayarak çeşitli yorumlarda bulundu.

Naz Aydemir yapılan yorumlara, “Gelen yorumlar yüzünden çeneme ağrı girdi resmen” şeklinde karşılık verdi. Voleybol Federasyonu resmi twitter hesabı da milli maçtan sonra mikrofonu ele geçirmeye çalışan minik Pamir’in o görüntülerini paylaşarak ‘benzer işler’ yorumunda bulundu. Yaşananlardan sonra Pamir bebek twitter’da TT listesine girdi.

İşte Pamir’in attığı o tweet ve Naz Aydemir’in verdiği cevaplar: