Melih Arslan kimdir? Melih Arslan’ın hayatı…

Beşiktaş’ta kongre yaklaşırken adaylık başvurularının son günü geldi. Melih Arslan Beşiktaş başkanlığına adaylığını açıkladı ve hayatı merak edilmeye başlandı. İşte hayatı…
MELİH ARSLAN KİMDİR?
1962 İstanbul doğumlu olan Melih Arslan Yıldız Teknik Üniversitesi Elektrik Mühendisliği bölümünden mezun olup daha sonra işletme mastırı yapmıştır.Trakya Üniversitesi Mimarlık Fakültesinde ögretim görevlisi olarak görev yaptıktan sonra özel sektöre geçmiş ve gayrimenkul geliştirme, inşaat, inşaat ve proje yönetimi, yabancı yatırım fonlarının Türkiye'deki yatırımlarının yönetilmesi üzerine kendi şirketinde faaliyetlerine devam etmektedir. Evli ve bir kızı olan Arslan İngilizce bilmektedir.