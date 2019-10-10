Melih Arslan kimdir? Melih Arslan’ın hayatı…

Beşiktaş’ta kongre yaklaşırken adaylık başvurularının son günü geldi. Melih Arslan Beşiktaş başkanlığına adaylığını açıkladı ve hayatı merak edilmeye başlandı. İşte hayatı…

MELİH ARSLAN KİMDİR?

1962 İstanbul doğumlu olan Melih Arslan Yıldız Teknik Üniversitesi Elektrik Mühendisliği bölümünden mezun olup daha sonra işletme mastırı yapmıştır.Trakya Üniversitesi Mimarlık Fakültesinde ögretim görevlisi olarak görev yaptıktan sonra özel sektöre geçmiş ve gayrimenkul geliştirme, inşaat, inşaat ve proje yönetimi, yabancı yatırım fonlarının Türkiye'deki yatırımlarının yönetilmesi üzerine kendi şirketinde faaliyetlerine devam etmektedir. Evli ve bir kızı olan Arslan İngilizce bilmektedir.

Beşiktaş başkanlığına aday isimler belli oluyor... Beşiktaş`ta seçimler ne zaman? Beşiktaş`ta Fikret Orman`ın istifasının ardından seçim süreci şekilleniyor. Adaylık başvurularının son gününde Serdal Adalı, Hürser Tekinoktay ve Ahmet Nur Çebi Beşiktaş başkanlığına aday oldu. Peki kongre üyesi nasıl olunur, kaç oy kullanılacak ve seçim ne zaman olacak? İlgili Haberi Oku