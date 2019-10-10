Manchester United’ın Solkjaer’den sonra hocası hazır! Henüz 32 yaşında…

İngiltere Premier Lig’e hiç de istediği gibi başlayamayan, ilk hafta alınan 4-0’lık Chelsea galibiyetinin ardından düşüşe geçen Manchester United’da, Menajer Ole Gunnar Solksjaer’in geleceği tartışılmaya devam ediyor. Ligde 8 maçta Chelsea dışında bir de Leicester City’den galibiyet alabilen Manchester United’da, Solkjaer’in günlerinin sayılı olduğu belirtiliyor.

Geçtiğimiz sezon Jose Mourinho’nun yerine 28 Mart’ta göreve getirilen Solksjaer, sezonun geri kalanında aldığı başarılı sonuçlarla Manchester United yönetiminin güvenini kazanmıştı. Ancak yeni sezonda alınan beklenmedik sonuçlar, Solksjaer’in Manchester ekibinde sıkıntılı günler yaşamasına neden oldu. Son alınan Newcastle United mağlubiyeti sonrası yeterliliği tartışılan Solksjaer’in yerine 32 yaşındaki Almanyalı Teknik Direktör Julian Nagelsmann’ın getirilebileceği iddia edildi.

Manchester United yönetiminin, kötü sonuçlar alınmaya devam edilmesi halinde Solksjaer’i göndermeyi düşündüğü, yerine geçecek isim ile ilgili de çalışmalara başladığı kaydedildi. Daily Mail’de yer alan habere göre ‘Kırmızı Şeytanlar’ın aradığı ismi Almanya’da bulduğu belirtildi. Julian Nagelsmann’ı yakın takibe alan Manchester United yönetimi, Solksjaer’in takımı toparlayamaması halinde genç teknik adam ile görüşeceği haberde yer aldı.

Şu anda Almanya Bundesliga’da beşinci sırada bulunan Leipzig’i çalıştıran Nagelsmann’ın 2023 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.

Milli maçlar sonrası Liverpool ile sahasında oynayacak olan Manchester United’ın alacağı kötü bir sonucun, Solksjaer’in işine son verilmesine neden olabileceği konuşuluyor.

Manchester United, Premier Lig’de ilk şoku, üçüncü hafta sahasında Crystal Palace ile oynadığı karşılaşmada yaşamıştı.

İngiltere Premier Lig’de Chelsea maçı dışında gol bulmakta zorlanan Manchester United’da, hücumda yaşanan sıkıntı yönetimi rahatsız etmeye başladı. Son yedi maçında sadece beş gol atabilen Manchester United’da yönetim, hücum futbolcu oynatan Julian Nagelsmann’ın performansını izlediği öğrenildi.