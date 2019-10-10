Lukaku’nun tarihe geçtiği maçta Belçika 9 attı!

EURO 2020 Elemeleri I Grubu’nda Belçika, sahasında San Marino’yu konuk etti. Brüksel’deki King Baudouin Stadı’nda oynanan mücadeleyi beklenildiği gibi ev sahibi ekip rahat bir şekilde kazandı: 9-0.

Grubunda puan kaybı yaşamayan Belçika, 28. dakikada Lukaku ile 1-0 öne geçti. Inter’de forma giyen golcü oyuncu, Belçika Milli Takımı’nda 50 gol atan ilk futbolcu olarak tarihe geçti.

Gol perdesinin açılmasıyla Belçika durmak bilmedi! 31’de Chadli, 35’te Brolli (K.K), 41. dakikada yine Lukaku, 43’te Toby Alderweireled ve 45. dakikada Tielemans’ın golleriyle ev sahibi ekip 17 dakikada 6 gol bularak soyunma odasına 6-0 üstün gitti.

İkinci yarıda Kırmızı Şeytanlar vites düşürdü. Oyuna 76. dakikada giren Christian Benteke 79.dakikada durumu 7-0 yaptı. 84. dakikada ise 18 yaşındaki Yari Verscharen penaltıdan attığı golle milli formayla ilk golünü atarak durumu 8-0’a getirdi. Maça noktayı koyan isim 90. dakikada fileleri havalandıran Timothy Castagne oldu: 9-0.

EURO 2020 biletini cebine koyan Belçika 7’de 7 yaparak 21 puana yükseldi. San Marino ise puansız son sırada…