Lionel Messi: ‘İspanya’dan ayrılmaya karar verdiğimde resmi teklif gelmedi çünkü…’

Barcelona’nın başarılı futbolcusu Lionel Messi, vergi kaçakçılığı ile yargılandığı dava nedeniyle bir dönem İspanya’dan ayrılmak istediğini dile getirdi.

32 yaşındaki Arjantinli efsane, İspanya radyosu RAC1’e verdiği röportajda, 2013-14 sezonunda yaşadığı sakatlıklar ve vergi davasıyla boğuştuğu döneme ilişkin itiraflarda bulundu.

Tecrübeli futbolcu, “Ailem ve benim için zor zamanlardı çünkü insanlar neler olduğundan fazla haberdar değildi. Hazineyle olan sorunlar nedeniyle aklımda İspanya’dan ayrılmak vardı ama Barcelona’dan ayrılmak istemiyordum” ifadelerini kullandı.

Kötü bir muamele gördüğünü söyleyen Messi, “Kötü davranıldığını hissettim ve burada yaşamak istemedim. Resmi hiçbir teklif almadım çünkü herkes Barcelona’dan ayrılmak istemediğimi biliyordu” dedi.

Hayalinde hep ilk kulübü Newell’s Old Boys’ta futbolu bırakmak olduğunu belirten Messi, “Ama asla ne olacağını bilemezsiniz. Şu an kariyerimi burada bitirmeyi düşünüyorum. Çünkü çocuklarım ve ailem bu şehirde bir hayata sahip. Dostluklarım var ve bunları kaybetmek istemiyorum. Newell’s için oynamayı hep hayal ettim ama bazen ailenin en önemli şey olduğunu düşünmeniz gerekiyor” şeklinde konuştu.

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