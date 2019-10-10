SÖZCÜ PLUS GİRİŞ
Son Dakika: Erdoğan’dan Yılmaz Özdil ve Uğur Dündar yorumu
Lionel Messi: ‘İspanya’dan ayrılmaya karar verdiğimde resmi teklif gelmedi çünkü…’
İspanya La Liga

Lionel Messi: ‘İspanya’dan ayrılmaya karar verdiğimde resmi teklif gelmedi çünkü…’

İspanya La Liga takımlarından Barcelona'nın Arjantinli futbolcusu Lionel Messi, vergi kaçakçılığı yaptığı iddiasıyla yargılandığı dönemde İspanya'dan ayrılmak istediğini ancak hiçbir teklif almadığını itiraf etti.

SKOR DIŞ HABER 10 Ekim 2019 10:37

Barcelona’nın başarılı futbolcusu Lionel Messi, vergi kaçakçılığı ile yargılandığı dava nedeniyle bir dönem İspanya’dan ayrılmak istediğini dile getirdi.

32 yaşındaki Arjantinli efsane, İspanya radyosu RAC1’e verdiği röportajda, 2013-14 sezonunda yaşadığı sakatlıklar ve vergi davasıyla boğuştuğu döneme ilişkin itiraflarda bulundu.

Tecrübeli futbolcu, “Ailem ve benim için zor zamanlardı çünkü insanlar neler olduğundan fazla haberdar değildi. Hazineyle olan sorunlar nedeniyle aklımda İspanya’dan ayrılmak vardı ama Barcelona’dan ayrılmak istemiyordum” ifadelerini kullandı.

Kötü bir muamele gördüğünü söyleyen Messi, “Kötü davranıldığını hissettim ve burada yaşamak istemedim. Resmi hiçbir teklif almadım çünkü herkes Barcelona’dan ayrılmak istemediğimi biliyordu” dedi.

Hayalinde hep ilk kulübü Newell’s Old Boys’ta futbolu bırakmak olduğunu belirten Messi, “Ama asla ne olacağını bilemezsiniz. Şu an kariyerimi burada bitirmeyi düşünüyorum. Çünkü çocuklarım ve ailem bu şehirde bir hayata sahip. Dostluklarım var ve bunları kaybetmek istemiyorum. Newell’s için oynamayı hep hayal ettim ama bazen ailenin en önemli şey olduğunu düşünmeniz gerekiyor” şeklinde konuştu.

09 Ekim 2019 Messi`nin Neymar korkusu! Barcelona`nın efsane ismi Lionel Messi, eski takım arkadaşı Neymar`ın Real Madrid`e gitmesinden korktuğunu itiraf etti. İlgili Haberi Oku

Son güncelleme 10:37 | 10 Ekim 2019
barcelona Lionel Messi
PUAN DURUMU
OGP
1 Alanyaspor
7 4 14
2 Sivasspor
7 3 12
3 Trabzonspor
7 3 12
4 Konyaspor
7 3 12
5 Fenerbahçe
7 3 11
TÜMÜNÜ GÖR
GÜNÜN VİDEO LİSTESİ