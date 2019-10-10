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Kızılyıldız Fenerbahçe Euroleague maçı saat kaçta hangi kanalda?
Euroleague

Kızılyıldız Fenerbahçe Euroleague maçı saat kaçta hangi kanalda?

EuroLeague maçları başladı ve 2. hafta karşılaşmasında bugün Kızılyıldız Fenerbahçe mücadelesi oynanacak. Basketbol tutkunları şimdi Kızılyıldız Fenerbahçe maçı ne zaman saat kaçta sorusuna cevap arıyor. İşte Kızılyıldız Fenerbahçe EuroLeague maçının saati ve kanalı...

10 Ekim 2019 12:44

EuroLeague’de ikinci hafta mücadelesinde Fenerbahçe Beko’nun deplasmanda Kızılyıldız ile oynayacağı mücadele bugün canlı yayınlanacak. İşte maça dair detaylar…

KIZILYILDIZ FENERBAHÇE MAÇI SAAT KAÇTA HANGİ KANALDA?

10 Ekim Perşembe günü Belgrad’da oynanacak Kızılyıldız – Fenerbahçe Beko basketbol maçı saat 20.00’da başlayacak. Mücadele beIN Sports 3 ekranlarından canlı yayınlanacak.

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FENERBAHÇE KÖTÜ BAŞLADI

Turkish Airlines EuroLeague'de yeni sezonun ilk maçında 3 Ekim Perşembe günü Real Madrid'e konuk olan Fenerbahçe Beko, mücadeleden 81-77 mağlup ayrılmıştı.

EUROLEAGUE 2. HAFTA MAÇ PROGRAMI

EuroLeague'de bu hafta Fenerbahçe perşembe günü akşam saat 20:00'da Kızılyıldız'la karşılaşacak. Anadolu Efes ise cuma günü 20:30'da Alba Berlin'i ağırlayacak. Diğer maçlar ise şu şekilde;

Son güncelleme 12:44 | 10 Ekim 2019
PUAN DURUMU
OGP
1 Alanyaspor
7 4 14
2 Sivasspor
7 3 12
3 Trabzonspor
7 3 12
4 Konyaspor
7 3 12
5 Fenerbahçe
7 3 11
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