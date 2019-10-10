Kızılyıldız Fenerbahçe Euroleague maçı saat kaçta hangi kanalda?

EuroLeague’de ikinci hafta mücadelesinde Fenerbahçe Beko’nun deplasmanda Kızılyıldız ile oynayacağı mücadele bugün canlı yayınlanacak. İşte maça dair detaylar…

KIZILYILDIZ FENERBAHÇE MAÇI SAAT KAÇTA HANGİ KANALDA?

10 Ekim Perşembe günü Belgrad’da oynanacak Kızılyıldız – Fenerbahçe Beko basketbol maçı saat 20.00’da başlayacak. Mücadele beIN Sports 3 ekranlarından canlı yayınlanacak.

FENERBAHÇE KÖTÜ BAŞLADI

Turkish Airlines EuroLeague'de yeni sezonun ilk maçında 3 Ekim Perşembe günü Real Madrid'e konuk olan Fenerbahçe Beko, mücadeleden 81-77 mağlup ayrılmıştı.

EUROLEAGUE 2. HAFTA MAÇ PROGRAMI

EuroLeague'de bu hafta Fenerbahçe perşembe günü akşam saat 20:00'da Kızılyıldız'la karşılaşacak. Anadolu Efes ise cuma günü 20:30'da Alba Berlin'i ağırlayacak. Diğer maçlar ise şu şekilde;