Hürser Tekinoktay kimdir? Hürser Tekinoktay nereli ve kaç yaşında?

Beşiktaş’ta seçim heyecanı yaşanırken başkan adayları da belli oluyor. Hürser Tekinoktay, Beşiktaş’a başkan adayı oldu. Mayıs ayında da seçime giren Hürser Tekinoktay. Gerekli olan 250 imzayı toplayan Tekinoktay Beşiktaş Divan Kurulu'na giderek adaylık için resmi başvurusunu yaptı. İşte Hürser Tekinoktay’ın hayatı…

HÜRSER TEKİNOKTAY KİMDİR?

Tekinoktay, 31 Temmuz 1960 İstanbul'da dünyaya geldi. Marmara Koleji Fen Bölümü'nde okudu. 1993-1994 sezonunda İtalya'nın Lazio Kulübü'nde yaptığı staj sonrasında aktif antrenörlük hayatına başladı. Çalıştırdığı futbolcular arasında çok sayıda A Milli, ümit millî ve genç millî olan futbolcular bulunuyor. Bunlardan bazıları Beşiktaş'ta Yasin Sülün, Mesut Kumcuoğlu, Aydın Tuna, Tunç Kip, Savaş Kaya, Barbaros Yavaşoğlu, Yalçın Ayhan, Ali Cansun Bigeçaslan ve Nihat Kahveci'dir.

2000-2001 sezonunda bir dönem Nevio Scala'nın yardımcılığını yaptı. Beşiktaş'ta ki görevinin ardından 2001-2002 sezonunda şimdiki adı TFF 1. ligi olan o dönemde 2 A Kategorisi takımlarından Çanakkale Dardanelspor Teknik Direktörlüğü görevini yürüttü. Görev yaptığı süreçte Çanakkale Dardanelspor takımının yaş ortalaması 17 yaşına düşürerek Avrupa'nın en genç takımını yaratmış aynı dönemde 6 kez haftanın takımı seçilmiş ve Türkiye Kupası'nda 16'ya kalmıştır. Hürser Tekinoktay, İtalyanca ve İngilizce bilmektedir.