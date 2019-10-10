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Giresunspor’da iki oyuncu takıma döndü
TFF 1.Lig

Giresunspor’da iki oyuncu takıma döndü

Giresunspor'da, kadro dışı kalan Çağlar Birinci ile Berkan Yıldırım, yeniden takımla antrenmanlara çıkmaya başladı.

10 Ekim 2019 21:09

TFF 1. Lig ekiplerinden Giresunspor’da, kulüp bulmaları istenen futbolcular Çağlar Birinci ve Berkan Yıldırım, yeniden takıma dahil olarak çalışmalara başladı.

Yeşil-beyazlı kulüpten yapılan yazılı açıklamada, “Kulübümüzün sözleşmeli oyuncuları Çağlar Birinci ve Berkan Yıldırım, teknik heyetimizin raporu doğrultusunda takımla birlikte çalışmalara başlamıştır” ifadesine yer verildi.

Berkan Yıldırım’dan sezon başında, Çağlar Birinci’den ise ligin ikinci haftasındaki Ümraniyespor maçı sonrası kendisine kulüp bulması istenmişti.

Son güncelleme 21:09 | 10 Ekim 2019
Berkan Yıldırım çağlar birinci giresunspor tff 1.lig
PUAN DURUMU
OGP
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7 4 14
2 Sivasspor
7 3 12
3 Trabzonspor
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4 Konyaspor
7 3 12
5 Fenerbahçe
7 3 11
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