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FIBA Kadınlar Süper Kupası’nda zafer Ekaterinburg’un
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FIBA Kadınlar Süper Kupası’nda zafer Ekaterinburg’un

UMMC Ekaterinburg, Nadezhda'yı 87-67 mağlup ederek FIBA Kadınlar Süper Kupası'nı 4. kez müzesine götürdü

10 Ekim 2019 19:50

Rus kulüplerinin karşılaştığı 2019 FIBA Kadınlar Süper Kupası’nı, Nadezhda’yı 87-67 yenen UMMC Ekaterinburg kazandı.

Geçen sezonun FIBA Kadınlar Avrupa Ligi şampiyonu UMMC Ekaterinburg ile FIBA Kadınlar Avrupa Kupası’nın sahibi Nadezhda, Rusya’nın Ekaterinburg kentindeki DIVS Spor Salonu’nda karşılaştı.

İlk çeyreği 21-19 önde tamamlayan ev sahibi takım, soyunma odasına giderken de 2 sayılık farkı (38-36) korudu. UMMC Ekaterinburg, 3. periyodunu 65-50 önde bitirdiği maçtan 87-67 galip ayrıldı.

UMMC Ekaterinburg böylece 2013, 2016 ve 2018’den sonra 4. kez kupanın sahibi oldu.

Son güncelleme 19:50 | 10 Ekim 2019
FIBA Kadınlar Süper Kupası Nadezhda UMMC Ekaterinburg
PUAN DURUMU
OGP
1 Alanyaspor
7 4 14
2 Sivasspor
7 3 12
3 Trabzonspor
7 3 12
4 Konyaspor
7 3 12
5 Fenerbahçe
7 3 11
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