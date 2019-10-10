Ertuğrul Akbay Tenis Turnuvası bugün başlıyor

TÜRKİYE'NiN DÖRT BİR YANINDAN KORTA KOŞTULAR

Geçen mart ayında ara­mızdan ayrılan, Türk basınının efsane ismi Ertuğrul Akbay'ın anısına bu yıl ilk kez düzenlenen tenis turnuvası bugün başlıyor. Etiler Tenis Kulübü'nün ev sahipliğinde, Türkiye Tenis Federasyonu (TTF) himaye­sinde gerçek­leştirilecek organizasyon 20 Ekim'deki ödül töreniyle sona erecek. Amatör tenisçi­lerin büyük bir ilgi gösterdiği turnuvaya 552 kişi başvurdu.

YENİ BAŞLAYAN TEK ERKEKLERDEN İLGİ

TTF İ-kort verilerine göre ‘yeni başlayan tek erkekler', 70 baş­vuruyla en çok ilginin göste­rildiği kategori oldu. Direktör­lüğünü Fidan Kırbaç Özbakır, başhakemliğini de Ercüment Ilıca'nın yapacağı turnuvaya İstanbul dışından da çok sayı­da katılım dikkat çekiyor. Ferdi veya bir kulübe bağlı olarak Balıkesir, Erzurum, Denizli, Bursa, Muğla, Mersin, Adana, Kocaeli, Kayseri ve Ankara'dan tenisçiler raket sallayacak.

Oyuncular memnun olacak

Türkiye Tenis Federasyo­nu Merkez Hakem Kurulu Başkanı Erkan Çağlayan, Ertuğrul Akbay Tenis Turnuvası'nı değerlendirdi. Çağlayan, “Senyör turnu­valarımızdan biri. Rahmetli Ertuğrul Akbay'ı Hillsi­de'dan tanırım. Tam bir tenis aşığıydı” dedi. TTF MHK Başkanı, “Oyuncu­lar çok memnun olacak. Çünkü turnuva, onların oynayabileceği saatlere göre ayarlandı. 5 kortta, her gün 10 sıra maç oynana­cak ve toplamda 400'ün üstünde karşılaşmaya sahne olacak” diye konuştu.

“Katılım çok iyi”

Ertuğral Akbay Tenis Turnuvası'nda başhakemlik görevini yürütecek Ercüment Ilıca, yoğun katılım olmasına dikkat çekti. Ilıca, “İlk tur­nuva olmasına ve kış yaklaşırken açık kortta düzenlene­cek olmasına karşın katılım çok çok iyi. 26 kategoride birçok önemli isim yer ala­cak. Ben de yardım­cılarım Gökçe Sümer ve Yusuf Bağcı ile bu turnuvaya katkı vereceğim” dedi.

Rasim Kara da korta çıkacak

Beşiktaş’ıneski Teknik Direktörü Rasim Kara da turnuva­da yer alacak. Kara ile birlikte çiftlerde mücadele edecek siyah-beyaz­lıların eski oyuncusu Mehmet Ekşi ayrıca teklerde de korta çıkacak. Ertuğrul Akbay Turnuvası'na ünlü oyuncu Cansel Elçin de katılacak.