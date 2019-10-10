Ertuğrul Akbay Tenis Turnuvası bugün başlıyor

TÜRKİYE'NiN DÖRT BİR YANINDAN KORTA KOŞTULAR
Geçen mart ayında aramızdan ayrılan, Türk basınının efsane ismi Ertuğrul Akbay'ın anısına bu yıl ilk kez düzenlenen tenis turnuvası bugün başlıyor. Etiler Tenis Kulübü'nün ev sahipliğinde, Türkiye Tenis Federasyonu (TTF) himayesinde gerçekleştirilecek organizasyon 20 Ekim'deki ödül töreniyle sona erecek. Amatör tenisçilerin büyük bir ilgi gösterdiği turnuvaya 552 kişi başvurdu.
YENİ BAŞLAYAN TEK ERKEKLERDEN İLGİ
TTF İ-kort verilerine göre ‘yeni başlayan tek erkekler', 70 başvuruyla en çok ilginin gösterildiği kategori oldu. Direktörlüğünü Fidan Kırbaç Özbakır, başhakemliğini de Ercüment Ilıca'nın yapacağı turnuvaya İstanbul dışından da çok sayıda katılım dikkat çekiyor. Ferdi veya bir kulübe bağlı olarak Balıkesir, Erzurum, Denizli, Bursa, Muğla, Mersin, Adana, Kocaeli, Kayseri ve Ankara'dan tenisçiler raket sallayacak.
Oyuncular memnun olacak
Türkiye Tenis Federasyonu Merkez Hakem Kurulu Başkanı Erkan Çağlayan, Ertuğrul Akbay Tenis Turnuvası'nı değerlendirdi. Çağlayan, “Senyör turnuvalarımızdan biri. Rahmetli Ertuğrul Akbay'ı Hillside'dan tanırım. Tam bir tenis aşığıydı” dedi. TTF MHK Başkanı, “Oyuncular çok memnun olacak. Çünkü turnuva, onların oynayabileceği saatlere göre ayarlandı. 5 kortta, her gün 10 sıra maç oynanacak ve toplamda 400'ün üstünde karşılaşmaya sahne olacak” diye konuştu.
“Katılım çok iyi”
Ertuğral Akbay Tenis Turnuvası'nda başhakemlik görevini yürütecek Ercüment Ilıca, yoğun katılım olmasına dikkat çekti. Ilıca, “İlk turnuva olmasına ve kış yaklaşırken açık kortta düzenlenecek olmasına karşın katılım çok çok iyi. 26 kategoride birçok önemli isim yer alacak. Ben de yardımcılarım Gökçe Sümer ve Yusuf Bağcı ile bu turnuvaya katkı vereceğim” dedi.
Rasim Kara da korta çıkacak
Beşiktaş’ıneski Teknik Direktörü Rasim Kara da turnuvada yer alacak. Kara ile birlikte çiftlerde mücadele edecek siyah-beyazlıların eski oyuncusu Mehmet Ekşi ayrıca teklerde de korta çıkacak. Ertuğrul Akbay Turnuvası'na ünlü oyuncu Cansel Elçin de katılacak.