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Ertuğrul Akbay Tenis Turnuvası bugün başlıyor
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Ertuğrul Akbay Tenis Turnuvası bugün başlıyor

Bu yıl aramızdan ayrılan efsane gazeteci Ertuğrul Akbay’ın anısına düzenlenen turnuva, bugün Etiler Tenis Kulübü’nde başlayacak. 552 kişi yarışacak. Erzurum, Muğla ve Kayseri gibi şehirlerden gelen amatör sporcular da turnuvada raket sallayacak. Ödül töreni 20 Ekim’de.

10 Ekim 2019 06:00

TÜRKİYE'NiN DÖRT BİR YANINDAN KORTA KOŞTULAR

Geçen mart ayında ara­mızdan ayrılan, Türk basınının efsane ismi Ertuğrul Akbay'ın anısına bu yıl ilk kez düzenlenen tenis turnuvası bugün başlıyor. Etiler Tenis Kulübü'nün ev sahipliğinde, Türkiye Tenis Federasyonu (TTF) himaye­sinde gerçek­leştirilecek organizasyon 20 Ekim'deki ödül töreniyle sona erecek. Amatör tenisçi­lerin büyük bir ilgi gösterdiği turnuvaya 552 kişi başvurdu.

YENİ BAŞLAYAN TEK ERKEKLERDEN İLGİ

TTF İ-kort verilerine göre ‘yeni başlayan tek erkekler', 70 baş­vuruyla en çok ilginin göste­rildiği kategori oldu. Direktör­lüğünü Fidan Kırbaç Özbakır, başhakemliğini de Ercüment Ilıca'nın yapacağı turnuvaya İstanbul dışından da çok sayı­da katılım dikkat çekiyor. Ferdi veya bir kulübe bağlı olarak Balıkesir, Erzurum, Denizli, Bursa, Muğla, Mersin, Adana, Kocaeli, Kayseri ve Ankara'dan tenisçiler raket sallayacak.

Oyuncular memnun olacak

Türkiye Tenis Federasyo­nu Merkez Hakem Kurulu Başkanı Erkan Çağlayan, Ertuğrul Akbay Tenis Turnuvası'nı değerlendirdi. Çağlayan, “Senyör turnu­valarımızdan biri. Rahmetli Ertuğrul Akbay'ı Hillsi­de'dan tanırım. Tam bir tenis aşığıydı” dedi. TTF MHK Başkanı, “Oyuncu­lar çok memnun olacak. Çünkü turnuva, onların oynayabileceği saatlere göre ayarlandı. 5 kortta, her gün 10 sıra maç oynana­cak ve toplamda 400'ün üstünde karşılaşmaya sahne olacak” diye konuştu.

“Katılım çok iyi”

Ertuğral Akbay Tenis Turnuvası'nda başhakemlik görevini yürütecek Ercüment Ilıca, yoğun katılım olmasına dikkat çekti. Ilıca, “İlk tur­nuva olmasına ve kış yaklaşırken açık kortta düzenlene­cek olmasına karşın katılım çok çok iyi. 26 kategoride birçok önemli isim yer ala­cak. Ben de yardım­cılarım Gökçe Sümer ve Yusuf Bağcı ile bu turnuvaya katkı vereceğim” dedi.

Rasim Kara da korta çıkacak

Beşiktaş’ıneski Teknik Direktörü Rasim Kara da turnuva­da yer alacak. Kara ile birlikte çiftlerde mücadele edecek siyah-beyaz­lıların eski oyuncusu Mehmet Ekşi ayrıca teklerde de korta çıkacak. Ertuğrul Akbay Turnuvası'na ünlü oyuncu Cansel Elçin de katılacak.

Son güncelleme 06:01 | 10 Ekim 2019
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