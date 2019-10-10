Eljif Elmas, Kuzey Makedonya’nın umutlarını tazeledi

EURO 2020 Elemeleri G Grubu’nda Kuzey Makedonya ile Slovenya karşı karşıya geldi. Todor Proeski Arena’da oynanan mücadeleyi ev sahibi ekip 2-1 kazanarak EURO 2020 umutlarını korudu.
İlk yarısı 0-0 berabere biten mücadelenin 50. dakikada eski Fenerbahçeli Eljif Elmas takımını 1-0 öne geçirdi. Kuzey Makedonya 68. dakikada yine Eljif ile golü bularak durumu 2-0’a getirdi.
Maça noktayı koyan isim Slovenyalı Josip Ilicic oldu. Atalanta’nın yıldızı 90’da attığı penaltı golüyle skoru 2-1 yaptı.
Kuzey Makedonya Eljif Elmas’ın golleriyle 3 puana hanesine yazdırarak 11 puana yükseldi. Slovanya ise aynı puanla 3. sırada kaldı.
G Grubu’nun zirvesinde 16 puanla Polonya yer alırken, Avusturya 13 puanala 2. sırada bulunuyor.
Grubun diğer maçlarında Polonya, Letonya’yı deplasmanda 3-0; Avusturya sahasında İsrail’i 3-1 mağlup etti.
Eljif Elmas pic.twitter.com/XbnERwomDn
— SKOR (@SozcuSkor) October 10, 2019