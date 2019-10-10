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Eljif Elmas, Kuzey Makedonya’nın umutlarını tazeledi
Milli Takımlar

Eljif Elmas, Kuzey Makedonya’nın umutlarını tazeledi

Kuzey Makedonya, Slovenya'ya yenilmesi halinde büyük ölçüde yitireceği EURO 2020 umutlarını Eljif Elmas'ın golleriyle korudu: 2-1.

10 Ekim 2019 23:54

EURO 2020 Elemeleri G Grubu’nda Kuzey Makedonya ile Slovenya karşı karşıya geldi. Todor Proeski Arena’da oynanan mücadeleyi ev sahibi ekip 2-1 kazanarak EURO 2020 umutlarını korudu.

İlk yarısı 0-0 berabere biten mücadelenin 50. dakikada eski Fenerbahçeli Eljif Elmas takımını 1-0 öne geçirdi. Kuzey Makedonya 68. dakikada yine Eljif ile golü bularak durumu 2-0’a getirdi.

Maça noktayı koyan isim Slovenyalı Josip Ilicic oldu. Atalanta’nın yıldızı 90’da attığı penaltı golüyle skoru 2-1 yaptı.

Kuzey Makedonya Eljif Elmas’ın golleriyle 3 puana hanesine yazdırarak 11 puana yükseldi. Slovanya ise aynı puanla 3. sırada kaldı.

G Grubu’nun zirvesinde 16 puanla Polonya yer alırken, Avusturya 13 puanala 2. sırada bulunuyor.

Grubun diğer maçlarında Polonya, Letonya’yı deplasmanda 3-0; Avusturya sahasında İsrail’i 3-1 mağlup etti.

Son güncelleme 23:54 | 10 Ekim 2019
eljif elmas EURO 2020 Elemeleri Kuzey Makedonya slovenya
PUAN DURUMU
OGP
1 Alanyaspor
7 4 14
2 Sivasspor
7 3 12
3 Trabzonspor
7 3 12
4 Konyaspor
7 3 12
5 Fenerbahçe
7 3 11
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