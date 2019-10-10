Dorukhan Toköz ameliyat sonrası ilk kez konuştu: İki hafta sonra…

Süper Lig’de geçtiğimiz hafta oynanan Alanyaspor maçında yaşadığı sakatlıkla taraflı tarafsız tüm futbolseverlerin yüreğini burkan Dorukhan Toköz, moral olarak kendisini toparlamaya başladı. Beşiktaşlı futbolcu, tedavisinin devam ettiği hastanede kendisini ziyaret eden SÖZCÜ Muhabiri Ali Aydın'a özel açıklamalarda bulundu.

Dorukhan Toköz, şunları söyledi:

“Ameliyatım başarılı geçti, kıkırdağımda onarım yapıldı. Taburcu olup tedavim evimde devam edecek. İki hafta sonra koltuk değneklerini atıp yürümeye başlayacağım. Her maça çıkarken sakatlık ihtimallerine göre hareket ediyorum, ona göre pozisyon alıyoruz ama olacağı varmış oldu. Allah beterinden saklasın. En kısa zamanda eskisi gibi ve daha güçlü sahalara döneceğim. Türkiye'nin her yerinden destek almak beni çok mutlu etti.”