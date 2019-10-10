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Dorukhan Toköz ameliyat sonrası ilk kez konuştu: İki hafta sonra…
Beşiktaş

Dorukhan Toköz ameliyat sonrası ilk kez konuştu: İki hafta sonra…

Alanyaspor maçında yaşadığı sakatlık sonrası ameliyat olan Dorukhan Toköz, SÖZCÜ muhabiri Ali Aydın'a konuştu. Dorukhan Toköz, son durumu ile ilgili bilgi verdi.

10 Ekim 2019 07:35

Süper Lig’de geçtiğimiz hafta oynanan Alanyaspor maçında yaşadığı sakatlıkla taraflı tarafsız tüm futbolseverlerin yüreğini burkan Dorukhan Toköz, moral olarak kendisini toparlamaya başladı. Beşiktaşlı futbolcu, tedavisinin devam ettiği hastanede kendisini ziyaret eden SÖZCÜ Muhabiri Ali Aydın'a özel açıklamalarda bulundu.

Dorukhan Toköz, şunları söyledi:

“Ameliyatım başarılı geçti, kıkırdağımda onarım yapıldı. Taburcu olup tedavim evimde devam edecek. İki hafta sonra koltuk değneklerini atıp yürümeye başlayacağım. Her maça çıkarken sakatlık ihtimallerine göre hareket ediyorum, ona göre pozisyon alıyoruz ama olacağı varmış oldu. Allah beterinden saklasın. En kısa zamanda eskisi gibi ve daha güçlü sahalara döneceğim. Türkiye'nin her yerinden destek almak beni çok mutlu etti.”

Son güncelleme 07:35 | 10 Ekim 2019
dorukhan
PUAN DURUMU
OGP
1 Alanyaspor
7 4 14
2 Sivasspor
7 3 12
3 Trabzonspor
7 3 12
4 Konyaspor
7 3 12
5 Fenerbahçe
7 3 11
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