SÖZCÜ PLUS GİRİŞ
Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan, AKP’li il başkanlarına sesleniyor
Casanova kovuldu!
Diğer Ligler

Casanova kovuldu!

Toulouse'ta Casanova'nın görevine son verildi.

10 Ekim 2019 13:45

Fransa Birinci Futbol Ligi (Ligue 1) takımlarından Toulouse’da, teknik direktör Alain Casanova’nın görevine son verildi.

Kulübün internet sitesinden yapılan açıklamada, “Toulouse, Alain Casanova ile kontratının bitirilmesi konusunda karşılıklı anlaşma sağlamıştır” ifadeleri kullanıldı.

Teknik direktörlüğe 2008 yılında Toulouse’da başlayan Alain Casanova’nın kulüpteki ilk dönemi yaklaşık 7 yıl sürmüştü. Haziran 2018’de ikinci kez göreve gelen Fransız teknik adam, bu dönemde takımının başında çıktığı 51 maçta 1.04 puan ortalaması yakaladı.

Ligde 9 puanla 18. sırada yer alan Toulouse, 6 maçtır galip gelemiyordu.

Son güncelleme 13:45 | 10 Ekim 2019
casanova Fransa Ligue 1 Toulouse
PUAN DURUMU
OGP
1 Alanyaspor
7 4 14
2 Sivasspor
7 3 12
3 Trabzonspor
7 3 12
4 Konyaspor
7 3 12
5 Fenerbahçe
7 3 11
TÜMÜNÜ GÖR
GÜNÜN VİDEO LİSTESİ