CANLI İZLE: Kızılyıldız Fenerbahçe Euroleague maçı hangi kanalda?

EuroLeague maçları başladı ve 2. hafta karşılaşmasında bugün Kızılyıldız Fenerbahçe mücadelesi ekranlara gelecek. EuroLeagu’de bu sezonun ilk maçında Real Madrid’e konuk olan Fenerbahçe Beko, mücadeleden 81-77 mağlup ayrılmıştı.

KIZILYILDIZ FENERBAHÇE MAÇI HANGİ KANALDA?

Kızılyıldız – Fenerbahçe Beko basketbol maçı saat 20.00'da başlayacak. Mücadele beIN Sports 3 ekranlarından canlı yayınlanacak.

FENERBAHÇE KIZILYILDIZ MAÇI İZLE

Yukarıdaki link üzerinden ücretli üyelik işlemleri gerçekleştirilerek Kızılyıldız Fenerbahçe maçı canlı olarak izlenebilir.

EUROLEAGUE 2. HAFTA MAÇ PROGRAMI

EuroLeague’de bu hafta Fenerbahçe perşembe günü akşam saat 20:00’da Kızılyıldız’la karşılaşacak. Anadolu Efes ise cuma günü 20:30’da Alba Berlin’i ağırlayacak.

AVRUPA’DA 511. MAÇ

Fenerbahçe, Avrupa kupalarındaki 511. maçına çıkacak. Sarı-lacivertliler, Avrupa kupalarında bugüne dek oynadığı 510 karşılaşmada 295 galibiyet elde ederken, 215 yenilgi yaşadı. Avrupa Ligi’nde ise 308 maça çıkan Fenerbahçe, 184 galibiyet alırken, 124 kez mağlup oldu.