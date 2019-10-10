Beşiktaş başkanlığına aday isimler belli oluyor… Beşiktaş’ta seçimler ne zaman?

Beşiktaş’ta adaylar belli oluyor ve olağanüstü kongre sürecinde yavaş yavaş sona geliniyor. Beşiktaş’ta Serdal Adalı, Hürser Tekinoktay ve Ahmet Nur Çebi başkan adayı oldu. İşte Beşiktaş’ta kongre sürecine dair merak edilenler…

BEŞİKTAŞ’TA SEÇİM NE ZAMAN YAPILACAK?

Beşiktaş yönetimi 26 Eylül Perşembe günü yaptığı toplantıda seçim tarihini belirledi.

Siyah beyazlı yönetim şu açıklamayı yaptı:

“Yönetim Kurulumuz, bugün gerçekleştirdiği toplantıda Olağanüstü Seçimli Genel Kurul kararı almıştır.

Kulübümüzün Olağanüstü Seçimli Genel Kurul Toplantısı, 13 Ekim 2019 Pazar günü saat 10:30’da BJK Akatlar Spor Salonu’nda yapılacaktır.

Birinci toplantıda çoğunluk sağlanmazsa, ikinci ve son toplantı çoğunluğa bakılmaksızın 20 Ekim 2019 Pazar günü aynı saat ve yerde yapılacaktır.”

BEŞİKTAŞ SEÇİMLERİNDE KAÇ ÜYE OY KULLANACAK?

Kulüp seçimlerinde oy kullanım sayıları üye sayısına göre değişiklik gösterirken Mayıs 2019’da yapılan son seçimlerde 4 bin 899 üye oy kullandı. Mayıs ayındaki seçimlerde Fikret Orman, 4 bin 899 geçerli oyun 2 bin 882’sini alarak başkanlığa seçilmişti.

BEŞİKTAŞ KONGRE ÜYESİ NASIL OLUNUR?

Beşiktaş kongre üyesi olmak isteyen kişiler öncelikle 18 yaşını doldurmuş olmalı ve fiil ehliyetine sahip olmalıdır. Bu iki şart bütün kongre üyelikleri için aranan ilk şartları oluşturmaktadır. Bunlara ek olarak;

-Daha önce kongreden kendi isteği ile ayrılmamış ve çıkartılmamış olmak -Fenerbahçe, Galatasaray veya Trabzonspor gibi farklı kategoriler dâhil olmak üzere aynı dallarda başka kongre üyelikleri olmamalıdır. -Yukarıda yazılan şartlarda kişilerin üyeliklerini yapabilmesi için sahip olmaması gereken durumlar yer almaktadır.

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