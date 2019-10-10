SÖZCÜ PLUS GİRİŞ
Son Dakika: TSK üç köyü terörden arındırdı!
Beşiktaş, Ankaragücü maçı hazırlıklarına başladı
Beşiktaş

Beşiktaş, Ankaragücü maçı hazırlıklarına başladı

Alanyaspor galibiyetiyle moral bulan Beşiktaş, milli takımlara giden ve sakat oyuncularından yoksun olarak Ankaragücü maçı için çalışmalara başladı.

10 Ekim 2019 21:15

Beşiktaş, Süper Lig’in 8. haftasında 19 Ekim Cumartesi günü MKE Ankaragücü’yle deplasmanda yapacağı maçını hazırlıklarına başladı.

Kulüpten yapılan açıklamada, BJK Nevzat Demir Tesisleri’nde teknik direktör Abdullah Avcı yönetimindeki antrenmana milli takımlarında bulunan futbolcular ile sakatlıkları nedeniyle tedavilerine devam edilen Oğuzhan Özyakup ve Georges N’Koudou’nun katılmadığı ifade edildi.

Antrenmana ısınma hareketleriyle başlayan futbolcuların, pas ve pres çalışması yaptığı belirtildi. Yarı sahada çift kale maçla devam eden antrenmanın şut çalışmasıyla sona erdiği kaydedildi.

Beşiktaş, MKE Ankaragücü maçı hazırlıklarına yarın BJK Nevzat Demir Tesisleri’nde yapacağı çift antrenmanla devam edecek.

Son güncelleme 21:15 | 10 Ekim 2019
beşiktaş süper lig
PUAN DURUMU
OGP
1 Alanyaspor
7 4 14
2 Sivasspor
7 3 12
3 Trabzonspor
7 3 12
4 Konyaspor
7 3 12
5 Fenerbahçe
7 3 11
TÜMÜNÜ GÖR
GÜNÜN VİDEO LİSTESİ