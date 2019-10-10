Almanya ile Arjantin yenişemedi!

Milli takım düzeyinde oynanan hazırlık karşılaşmasında Almanya ile Arjantin 2-2 berabere kaldı. FIFA dünya sıralamasının 16. basamağındaki Almanya, Dortmund kentindeki Signal Iduna Park’ta oynanan özel maçta, klasmanın 10. sırasındaki Arjantin’i ağırladı.

Almanya’nın Kroos, Sane, Rüdiger, Werner, Arjantin’in ise cezası bulunan Messi’nin yanı sıra Agüero, Icardi, Di Maria gibi yıldız isimlerinden yoksun sahaya çıktığı mücadele, 2-2 tamamlandı. Almanya’nın gollerini, 15. dakikada Gnabry, 22. dakikada Havertz, Arjantin’in gollerini de 66. dakikada Alario ve 85. dakikada Ocampos kaydetti.

Mesut’tan sonra ilk kez!..

Arjantin ağlarına da bir gol bırakan ve A Milli Takım formasıyla 11. maçında 10. golünü atan Serge Gnabry, Panzerler’in tarihinde 10 gole en hızlı ulaşan oyuncu olurken Almanya’da Mesut Özil’den sonra üst üste dört milli maçta gol atan ilk oyuncu oldu.

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