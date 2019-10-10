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Milli Takımlar

Almanya Arjantin maçında ilginç olay! Saygı duruşu sırasında sert tepki

Almanya ile Arjantin arasında oynanan hazırlık maçı öncesi yapılan saygı duruşu sırasında ilginç bir olay yaşandı. Sessizliğe bürünen statta milli marş okuyan bir taraftara tepki gösterildi. Yaşanan olay dünya basınında büyük yankı buldu.

SKOR DIŞ HABER 10 Ekim 2019 10:25

Almanya ve Arjantin’in karşı karşıya geldiği hazırlık maçı öncesi saygı duruşu sırasında yaşananlar geceye damga vurdu.

81 bin kişilik Signal Iduna Park’ta iki devin karşılaştığı mücadeleye yoğun ilgi vardı. Stadı tamamen dolduran taraftarlar maç için heyecanlı bir bekleyişe geçti.

İki ülkenin karşı karşıya geleceği maç öncesi, Almanya’nın Halle kentinde bir sinagoga yapılan saldırıda yaşamını yitiren 2 kişi için saygı duruşunda bulunuldu.

MİLLİ MARŞI BAĞIRARAK OKUMAYA BAŞLAYINCA…

İlk düdük öncesi yapılan saygı duruşunda 81 kişilik stat sessizliğe bürünürken ilginç bir olay yaşandı. Saygı duruşu sırasında tribünde bulunan bir Alman taraftar bir anda Alman Milli Marşı’nı bağırarak okumaya başladı.

Yaşanan ilk şoktan sonra başka bir taraftar sessizliği bozan kişiye tepki göstermek için ‘Kapat çeneni’ diye bağırdı. Bu tepkiye kahkahayla cevap veren tribünler daha sonra Alman taraftarı ‘Kapat Çeneni’ diyerek uyaran kişiye alkışlarla destek verdi. Statta yaşanan o diyalog bazı Alman futbolcuların da gülüşmesine neden oldu. İlginç anlar kameralara yansırken dünya basınında da büyük yankı uyandırdı. Mücadele Almanya ve Arjantin’in 2-2’lik eşitliği ile sonuçlandı.

Son güncelleme 10:30 | 10 Ekim 2019
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