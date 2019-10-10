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Ahmet Nur Çebi kimdir? Ahmet Nur Çebi nereli? İşte hayatı…
Beşiktaş

Ahmet Nur Çebi kimdir? Ahmet Nur Çebi nereli? İşte hayatı…

Beşiktaş başkanlığına aday olan isimler arasında yer alan Ahmet Nur Çebi'nin hayatı taraftarlarca merak ediliyor. Ahmet Nur Çebir kimdir, Beşiktaş camiasında bilinen isimlerden olan Ahmet Nur Çebi nereli? İşte hayatı...

10 Ekim 2019 13:34

Ahmet Nur Çebi’nin Beşiktaş’a başkan adayı olmasıyla birçok kişi hayatını merak etmeye başladı. İşte Ahmet Nur Çebi’nin hayat hikayesi…

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AHMET NUR ÇEBİ KİMDİR?

Ahmet Nur Çebi, 1959 senesinde Trabzon’da dünyaya geldi. Babası iş adamı Yaşar Kaptan Çebi, annesi Ayten Çebi’dir. Tayfun Çebi ve Arzu Efe adında kardeşi vardır. Babası sanayici olup demir çelik ticareti yaptığından işi gereği 1964 senesinde Karabük’e göç etmesi nedeniyle Çebi, burada öğrenim gördü.

TED Karabük Koleji lisesinde okudu. 1983 senesinde Marmara Üniversitesi Ekonomi Fakültesinden mezun oldu. Yurt dışında bu alanda bir buçuk sene eğitim aldı. Askerliğini 1985 senesinde Ağrı Eleşkirt 29. Piyade Alayı’nda yedek olarak tamamladı.

Ahmet Nur Çebi, Çebi enerji, martaş liman tesisleri, Çebi denizcilik gibi şirketlerin yönetim kurulu başkanlığını yapmaktadır. Ayrıca Türkiye Karabük demir çelik işletmeleri yönetim kurulu başkan yardımcılığı ve haddeciler derneği başkanlığı vazifelerini yürütmektedir.

1986 senesinde Berna Çebi ile evlendi. Bu evlilikten Elgiz Nur, Mina Nur ve Yaşar Kaptan adlarında 3 çocuğu oldu.

Son güncelleme 13:34 | 10 Ekim 2019
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