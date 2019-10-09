Zeki Çelik ve Merih Demiral Arnavutluk maçı öncesi açıklamalarda bulundu

A Milli Takım’da EURO 2020 Elemeleri H Grubu’nda oynanacak kritik Arnavutluk maçı öncesi Zeki Çelik ve Merih Demiral açıklamalarda bulundu.

Arnavutluk’un İzlanda’yı yenerek hırslandığını dile getiren milli futbolcular, bu zorlu karşılaşmada Arnavutluk’u yenerek rakiplerinin ümitlerini bitirmek istediklerini dile getirdiler.

Merih Demiral ve Zeki Çelik’in açıklamalarından öne çıkanlar şu şekilde;

MERİH DEMİRAL: MATUIDI İLE KONUŞUYORUM

“Bu iki maç bizim içim çok kritik olacak. Bu iki maçın sonunda işi bitirebilme ihtimalimiz var. Takımda muhteşem bir hava hakim tecrübeli abilerimiz ve bizler olarak. Arnavutluk’a karşı kazanıp Fransa maçına öyle gitmek istiyoruz. Ümit Milli Takım’dan çoğumuz beraber geldik zaten, hep beraber oynadık. A takıma beraber çıkmamız iyi oldu, birbirimizi tanıyoruz, sahada ne yapacağımızı biliyoruz. Bunu Avrupa Şampiyonası ile taçlandırıp güzel şeyler yapmak istiyoruz. Ronaldo ile konuştum. Milli takımla 2 maçımızı kazanınca beni tebrik etti. Ronaldo, Türk halkını çok seviyor. Matuidi ile de konuşuyorum. Tribünlerden çok etkilenmiş ilk maçta. Bizi tek tek tribünlere çağırmalarından çok etkilenmiş Matuidi, ‘Beni de çağırırlar mı tribüne’ diyor. Arnavutluk son maçında 4 gol atmış ama Avrupa elemelerinin en az gol yiyen takımlarından biriyiz. Yine kazanmayı hedefliyoruz.

ZEKİ ÇELİK: FRANSA İLE FİNAL MAÇINA ÇIKACAĞIZ

“Arnavutluk maçını kazanırsak grubu büyük ölçüde bitirip Fransa ile final maçına çıkacağız. Bu yüzden kazanmayı istiyoruz. Fransa’yı yendiğimizde takıma dönünce oradaki arkadaşlarım beni tebrik etti. Herkes bizi konuştu. Ben yine yeneceğiz sizi diyorum. Yusuf’un alışma süreci iyi gidiyor. Yavaş yavaş alışıyor. Benim için de iyi oldu gelmesi. Daha çok takıma alıştığı zaman adından çok söz ettirecek.Bence ilk maçta çok iyi konsantre olup onlardan çok daha iyi oynadık, daha çok inandık ve kazandık. O gün onlar kötüydü gerçekten.” -Merih Demiral: “Biz de iyiydik ama.” -Zeki Çelik: “Evet çok motive olmuştuk, yine motive olup orada da kazanmaya çalışacağız.”

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