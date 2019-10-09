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Almanya Bundesliga

Thomas Müller 19 yıldır formasını giydiği Bayern Münih’e veda ediyor!

Bayern Münih'de simgeleşmiş isimlerden biri olan ve 19 yıldır Alman devinde forma giyen Thomas Müller yuvadan ayrılmak istiyor. Son 10 yılını A takımda geçiren efsaneleşmiş isim yedek kalmaktan şikayetçi.

SKOR DIŞ HABER 9 Ekim 2019 11:16

Alman futbolu ve Bayern Münih’in yetiştirdiği en önemli golcülerden biri olan Müller son dönemde yeterince forma giyememekten şikayetçi.

Teknik Direktör Nico Kovac’ın bu sezon kadroda daha çok Lewandowski’yi tercih etmesi nedeniyle Müller Bundesliga’da 7 maçta sadece 287 dakika forma giydi.

Bild gazetesinin haberine göre bu durumdan rahatsız olan ve oynamak isteyen 30 yaşındaki oyuncu devre arası transfer döneminde takımdan ayrılmak istiyor. Altyapısından yetiştiği kulüpte 2000 yılından bu yana 19 yıldır görev alan Müller tam 495 maç forma giyip, 186 gol, 171 asist yaptığı yuvasına veda edebilir.

SÖZLEŞMESİ 2021’DE SONA ERİYOR

Alman ekibinde son 5 maçta ilk 11’de kendisine yer bulamayan golcü futbolcu bu sezon 1 gol 4 asistlik katkı sağladı. Sözleşmesi 2021’de bitecek yıldız oyuncu için daha önce Inter, Arsenal, Liverpool ve Manchester United’dan gelen teklifler gelmiş ancak Lewandowski bu teklifleri kabul etmemişti.

Bild gazetesi Müller haberini okuyucularına böyle duyurdu.

Son güncelleme 11:25 | 9 Ekim 2019
almanya ayrılık Bundesliga müller
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