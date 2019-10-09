Tammy Abraham: ‘Eğer birimize bile ırkçılık yapılırsa…’

Premier League ekiplerinden Chelsea’nin ve İngiltere Milli Takımı’nın genç golcüsü Tammy Abraham, EURO 2020 Elemeleri’nde ülkesinin deplasmanda Çekya ile karşılaşacağı maç öncesi açıklamalarda bulunurken ırkçı yaklaşımlara karşı verecekleri tepkiyi de ortaya koydu.

Bu sezon Chelsea formasıyla 11 maçta 9 gol ve 1 asiste imza atan 22 yaşındaki golcü oyuncu, “Eğer Çekya maçında birimize ırkçılık yapılırsa, bir oyuncumuz bile rahatsız olursa; kaptanımız Harry Kane birlikte sahadan çekileceğimizi söyledi” ifadelerini kullandı. Chelsea yeni `Drogba`sını buldu! O gol atınca kaybetmiyorlar... Chelsea`nin altyapısında yetişen genç yeteneği Tammy Abraham, bu sezon 8 lig maçında 8 kez ağları sarsarak krallık yarışında Sergio Agüero ile zirveyi paylaşıyor. Ligde her 72 dakikada bir fileleri havalandıran Abraham`ın gol attığı maçlarda Chelsea, yenilgi yüzü görmedi İlgili Haberi Oku