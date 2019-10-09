Spor Toto Şampiyonlar Kupası, üst üste ikinci kez Eczacıbaşı VitrA’nın

2019 Spor Toto Şampiyonlar Kupası, üst üste ikinci kez VakıfBank'ı mağlup eden Eczacıbaşı VitrA'nın oldu. İzmir Atatürk – Vestel Venus Spor Kompleksi'nde oynanan karşılaşmanın biletleri günler öncesinden tükenirken, üstünlüğünü ortaya koyan Eczacıbaşı VitrA, rakibini 3-2 yenerek sezonun ilk kupasını kazandı.

Eski adı Şampiyonlar Kupası olan organizasyonda turuncu beyazlılar, daha önce üç kez (2010/2011, 2011/2012, 2017/2018) şampiyonluklarını ilan etmişti. Mücadeleye hızlı bir giriş yapan Eczacıbaşı VitrA, kritik noktalarda yaptığı bloklar ve Natalia Pereira'nın akıllı hücum sayılarıyla ilk seti 25-14 kazandı. İkinci sette, libero Simge Aköz'ün etkili defanslarıyla üstünlüğünü koruyan Eczacıbaşı VitrA ekibi, teknik molaya 12-6 önde girdi. Tijana Boskovic'in smaç servis ve hücumda elde ettiği sayılarla farkı açan turuncu beyazlılar, seti 25-21 kazandı. Kaptan Yeon Koung Kim, elde ettiği 4 blok sayısıyla sete damgasını vurdu.

VakıfBank Spor Kulübü personeli kaza yaptı: 3 yaralı Bursa`nın Gemlik ilçesinde, VakıfBank Spor Kulübü sağlık personelinin bulunduğu otomobil, kontrolden çıkıp, şarampole yuvarlandı. Kazada sürücü Sabri Erdoğan ile sağlık personelinden Üzeyir Özdurak ve George Yesilim yaralandı. İlgili Haberi Oku

Mücadelenin üçüncü setine etkili başlayan Vakıfbank, nefes kesen mücadele sonunda maça tutundu ve seti 27-25 önde bitirdi. Dördüncü seti de 25-20 önde kapatan VakıfBank, maçı final setine taşıdı.

Tie-break seti çekişmeli rallilere sahne olurken, turuncu beyazlılar, Ergül Eroğlu'nun etkili servisleriyle farkı açarak seti 15-11 kazandı ve böylelikle 2019 Spor Toto Şampiyonlar Kupası'nda şampiyonluğunu ilan etti. Karşılaşmaya her iki takım oyuncuları, “6 Ekim Dünya Serebral Palsi Günü” kapsamında, konunun önemine dikkat çekmek ve farkındalık yaratmak amacıyla pankartlarla çıktı. Mücadelenin ardından düzenlenen törende, kupanın “En Değerli Oyuncusu”, son Avrupa Şampiyonası'nda da aynı ödüle layık görülen Sırp yıldız Tijana Boskovic olurken, şampiyon Eczacıbaşı VitrA'ya kupasını Türkiye Voleybol Federasyonu Başkanı Mehmet Akif Üstündağ ve Spor Toto Teşkilat Başkanı Bünyamin Bozgeyik takdim etti.

Salon: Atatürk – Vestel Venus Spor Kompleksi İzmir

Hakemler: Yavuz Akdemir, Arzu Emiroğlu

VakıfBank: Rasic, Meliha, Ognjenovic, Ebrar, Zehra, Haak, Gizem (L), Cansu, Pınar, Gözde, Gabi

Eczacıbaşı VitrA: Kim, Boskovic, Gamze, Yasemin, Natalia, Ergül, Simge (L), Hande, Carli, Melis

Setler: 2-3 (14-25, 21-25, 27-25, 25-20, 11-15)

Süre: 140 dakika (23, 36, 36, 26, 19)