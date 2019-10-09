Son dakika! İstikbal Mobilya Kayserispor Samet Aybaba ile anlaştı

Teknik direktör Hikmet Karaman’ın istifa ettiği Kayserispor’da, yeni hoca Samet Aybaba oldu.

Süper Lig ekiplerinden Kayserispor’da Hikmet Karaman’dan boşalan teknik direktörlük görevine Samet Aybaba getirildi.

2018-2019 sezonunun 15’inci haftasında Kayserispor’da göreve başlayan Hikmet Karaman, takımın geçen sezon kümede kalmasını sağlamıştı. 2019-2020 sezonunda geride kalan 6 hafta sonunda galibiyeti bulunmayan, 3 puan ile 17’nci sırada yer alan Kayserispor’da teknik direktör Hikmet Karaman ile yollar ayrıldı.

Sarı kırmızılı kulüpte Hikmet Karaman’dan boşalan teknik direktörlük görevi için Samet Aybaba ile 1.5 yıllığına el sıkıştı.

Samet Aybaba Süper Lig’de en son Bursaspor’u çalıştırmış ve 7 Nisan 2019’da görevden ayrılmıştı. 27.haftada Alanyaspor’a 1-0 mağlup olan Bursaspor’da Samet Aybaba ile yollar ayrılmıştı.