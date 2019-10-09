SON DAKİKA | Fikret Orman’dan en net adaylık açıklaması: ‘Çok net konuştum’

Beşiktaş Başkanı Fikret Orman, sponsorluk anlaşması için düzenlenen basın toplantısında başkanlık seçimlerine ilişkin önemli açıklamalarda bulundu.

Konuşmasına, basın mensuplarının yoğun katılımına espirili bir dille yaklaşarak başlayan Orman, “Sompo Japon’la sponsorluk anlaşmasını açıkladığımızda bu kadar basın mensubu yoktu. Bugün baya müşterimiz var” ifadelerini kullandı.

Daha önce yaptığı açıklamaların arkasında olduğunu belirten Orman, “Ben söyleyeceklerimin hepsini o günkü basın toplantısında söyledim. Youtube’da bunlar vardır. Neden, niçin, ne hissiyatta olduğumu ifade ettim ve bir karar verdim. O dediğim noktadan bugüne kadar hiçbir değişikliğim yok. O yüzden benim için yeni bir gündem yok. Çok net konuştum. İnsanlar düşüncelerimi merak ediyorlarsa nereden bulacaklarsa konuşmamı dinlesinler, sorduklarını cevabını almış olurlar” ifadelerini kullandı.

Seçim sürecini başlatarak üzerine düşeni yaptığını ifade eden Fikret Orman, “Olağanüstü seçimli genel kurulda yeniden aday olmayacağım” derken sözlerini şöyle noktaladı:

“Benim ifadelerim doyurmuyor, bir daha söylüyorum yine doymuyor. Her gün ifade edilecek bir şey değil. Ben kongre kararı aldım. Kulübü yönettiğimiz tarihte aday olmayacağım dedim. Bundan sonra kaldıraç noktası ben değilim. Sonraki işler gazeteci olarak sizin işiniz. O soruları bana değil muhattaplarına sormanız lazım. Her şeyi çok net anlattım. Ondan bu yana da herhangi bir açıklama yapmadım.”

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