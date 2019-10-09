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Samsun Canik Basket’te şok! İki günde 60 bin lira bulunması gerekiyor
Kadınlar Basketbol Ligi

Samsun Canik Basket’te şok! İki günde 60 bin lira bulunması gerekiyor

Yedi yıldız aralıksız Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde mücadele eden Karadeniz temsilcisi Samsun Canik Basket'in lige katılamama tehlikesi doğdu. Başkan Zafer Şimşek, Samsun Canik Basket'în Süper Lig'deki tek Karadeniz temsilcisi olduğunun altını çizerek, konu ile ilgili açıklama yaptı.

9 Ekim 2019 17:32

Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Samsun Canik Basket’in kulüp başkanı Zafer Şimşek, “Süreyi 11 Ekim Cuma’ya kadar uzattık. 60 bin lira kaldı. Bu parayı cuma günü yatırmamız lazım yoksa Samsun Canik Basket, lige katılamayacak” dedi.

Zafer Şimşek, yaptığı açıklamada, Samsun Canik Basket’in Karadeniz’in basketboldaki tek Süper Lig takımı olduğuna işaret etti. Yaşanan ekonomik sorunları hatırlatan Şimşek, “Parayı 7 Ekim Pazartesi gününe kadar yatırmamız gerekiyordu. Uğraşarak süreyi 11 Ekim Cuma’ya kadar uzattık. 60 bin lira kaldı. Bu parayı cuma günü yatırmamız lazım yoksa Samsun Canik Basket, lige katılamayacak” diye konuştu.

Samsun ekibi transfer tahtasını açarsa 12 Ekim Cumartesi günü saat 14.00’te sahasında Adana Basketbol ile karşılaşacak.

Samsun Canik Belediyespor olan adını bir süre önce Samsun Canik Basket olarak değiştiren kulüp, 7 sezondur aralıksız Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi’nde mücadele ediyor.

Son güncelleme 17:32 | 9 Ekim 2019
Kadınlar Basketbol Süper Ligi samsun canik basket Zafer Şimşek
PUAN DURUMU
OGP
1 Alanyaspor
7 4 14
2 Sivasspor
7 3 12
3 Trabzonspor
7 3 12
4 Konyaspor
7 3 12
5 Fenerbahçe
7 3 11
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