Real Madrid Teknik Direktörü Zinedine Zidane’ın Galatasaray planı! Önce İstanbul’da kazan, 4 gün sonra…

İspanya La Liga’da liderlik koltuğunun sahibi olan ancak birçok yıldızını sakatlığa kurban veren Real Madrid’de gözler Galatasaray ile oynanacak Şampiyonlar Ligi mücadelesine çevrilmiş durumda.

A Grubu’nda PSG, Club Brugge ve Galatasaray ile yarışan İspanya temsilcisi, Fransız ilk maçta Fransız rakibine 3-0 yenilirken ikinci maçta sahasında ağırladığı Club Brugge ile 2-2’lik beraberliği zor bela kurtardı.

Ligde 8 maçta 5 galibiyet, 3 beraberlik alan Zinedine Zidane’ın öğrencileri, Şampiyonlar Ligi’ndeki bu başarısız performansı unutturmak için Galatasaray maçına büyük önem veriyor.

Milli aranın ardından Mallorca deplasmanına gidecek olan Madrid ekibi, 22 Ekim’de Türk Telekom Stadı’nda Galatasaray ile karşılaşacak. Madrid medyası ve spor yazarları, teknik direktör Zinedine Zidane’ın bu maça 26 Ekim’de Camp Nou’da oynanacak El Clasico derbisinden daha fazla önem verdiğine dikkat çekti.

EĞER GALATASARAY MAÇI KAZANILIRSA…

Madrid basınında çıkan haberlerde, Galatasaray taraftarının yarattığı atmosferin saha içine etkisinden bahsedilirken Zidane ve öğrencilerinin sahadan galibiyetle ayrılmaktan başka çarelerinin olmadığı ifade edildi.

Real Madrid’in, Galatasaray maçında alacağı bir galibiyetin, maçtan 4 gün sonra oynanacak Barcelona derbisi öncesinde takıma moral verebileceği, ancak olası bir puan kaybının La Liga’daki performanslarına da olumsuz etki edebileceği yorumları yapıldı.

Öte yandan İspanya devi bir yandan da sakatlıklarla boğuşuyor. Madrid’de kaleci Courtois, Asensio, Mendy ve Nacho’nun dışında son olarak Toni Kroos ve Gareth Bale de sakatlar kervanına katıldı.

La Liga’da 18 puanla zirvede yer alan Real Madrid, ikinci sıradaki Barcelona’nın 2 puan önünde bulunuyor. Devler Ligi’nde ise Galatasaray’la beraber 1 puanı bulunan Real Madrid grupta son sırada yer alıyor.

Mehmet Demirkol: `Tartışmayı Fatih Terim başlattı, Mustafa Cengiz devam ettiriyor! Dışarıdan dahil olan yok ki!` Mehmet Demirkol; Fatih Terim ve Mustafa Cengiz tarafından üst üste yapılan açıklamaları yorumladı. Demirkol, Bütün bu konuşmalar ve tartışmalarda dışarından kimse dahil olmadı. Fatih Terim bir şey söyledi, Mustafa Cengiz bir şey söyledi. Yorumlar yapılıyor elbette. Yorumların sebebi de tıpkı Fatih Hoca`nın Kayserispor maçı sonrası söylediklerinde olduğu gibi bazı şeyleri muğlakta bırakmasından dedi. İlgili Haberi Oku