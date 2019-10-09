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Partizan NIS 93-80 TOFAŞ | EuroCup
Eurocup

Partizan NIS 93-80 TOFAŞ | EuroCup

Basketbolda ülkemizi EuroCup'ta temsil eden TOFAŞ, B Grubu ikinci maçında deplasmanda Partizan NIS ile karşı karşıya geldi. Temsilcimiz 93-80 mağlup olurken gruptaki ilk mağlubiyetini aldı.

9 Ekim 2019 00:33

EuroCup B Grubu ikinci maçında TOFAŞ, deplasmanda Sırbistan temsilcisi Partizan NIS’e 93-80 yenildi.

Sırbistan’ın başkenti Belgrad’da Stark Arena’da oynanan karşılaşmanın ilk periyodunu 27-15 önde kapatan TOFAŞ, soyunma odasına da 49-45 üstün gitti. Partizan NIS, üçüncü çeyrekte farkı kapattı ve final periyoduna 66-66’lık eşitlikle girildi. Son çeyrekte hücumda etkili olan Partizan NIS, sahadan 93-80 galip ayrıldı.

Bu sonuçla TOFAŞ, 6 takımlı grupta ilk yenilgisini alırken, Sırbistan ekibi ikinci maçını da kazandı. 08 Ekim 2019 Darüşşafaka Tekfen 72-65 Nanterre 92 | EuroCup EuroCup`taki temsilcimiz Darüşşafaka Tekfen, C Grubu ikinci maçında konuğu Nanterre 92`yi 72-65`lik skorla mağlup etti ve 2`de 2 yapmış oldu. İlgili Haberi Oku

Son güncelleme 00:33 | 9 Ekim 2019
EuroCup Partizan NIS tofaş
PUAN DURUMU
OGP
1 Alanyaspor
7 4 14
2 Sivasspor
7 3 12
3 Trabzonspor
7 3 12
4 Konyaspor
7 3 12
5 Fenerbahçe
7 3 11
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