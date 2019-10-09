Partizan NIS 93-80 TOFAŞ | EuroCup

EuroCup B Grubu ikinci maçında TOFAŞ, deplasmanda Sırbistan temsilcisi Partizan NIS’e 93-80 yenildi.

Sırbistan’ın başkenti Belgrad’da Stark Arena’da oynanan karşılaşmanın ilk periyodunu 27-15 önde kapatan TOFAŞ, soyunma odasına da 49-45 üstün gitti. Partizan NIS, üçüncü çeyrekte farkı kapattı ve final periyoduna 66-66’lık eşitlikle girildi. Son çeyrekte hücumda etkili olan Partizan NIS, sahadan 93-80 galip ayrıldı.

Bu sonuçla TOFAŞ, 6 takımlı grupta ilk yenilgisini alırken, Sırbistan ekibi ikinci maçını da kazandı. Darüşşafaka Tekfen 72-65 Nanterre 92 | EuroCup EuroCup`taki temsilcimiz Darüşşafaka Tekfen, C Grubu ikinci maçında konuğu Nanterre 92`yi 72-65`lik skorla mağlup etti ve 2`de 2 yapmış oldu. İlgili Haberi Oku