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Son dakika | Fenerbahçe’de Nabil Dirar fıtık ameliyatı oldu
Fenerbahçe

Son dakika | Fenerbahçe’de Nabil Dirar fıtık ameliyatı oldu

Fenerbahçe'de kasığında ağrılar bulunan Nabil Dirar, çift taraflı sporcu fıtığı operasyonu geçirdi ve tedavisine başlandı. Faslı yıldızın yaklaşık 1 ay sahalardan uzak kalması bekleniyor.

9 Ekim 2019 15:15

Sezon başından bu yana iğnelerle sahaya çıkan Nabil Dirar, milli maçlar arasında ameliyat edildi.

Sağlık ekibi ve teknik heyetin aldığı karar sonrası çift taraflı sporcu fıtığı operasyonu geçiren Faslı futbolcunun tedavisine başlandı.

Hasan Ali’nin yokluğunda sol bekte görev alan Dirar, özverisi ve mücadelesiyle teknik heyetin takdirini toplamıştı.

Bu sezon sarı lacivertli formayla 7 maça çıkan Dirar 630 dakikada sahada kalırken 2 gol kaydetti.

2017’de Monaco’dan 3.5 milyon Euro bonservis bedeli karşılığında transfer edilen Dirar’ın sözleşmesi 2020’de sona erecek.

Son güncelleme 15:26 | 9 Ekim 2019
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PUAN DURUMU
OGP
1 Alanyaspor
7 4 14
2 Sivasspor
7 3 12
3 Trabzonspor
7 3 12
4 Konyaspor
7 3 12
5 Fenerbahçe
7 3 11
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