Son dakika | Fenerbahçe’de Nabil Dirar fıtık ameliyatı oldu

Sezon başından bu yana iğnelerle sahaya çıkan Nabil Dirar, milli maçlar arasında ameliyat edildi.
Sağlık ekibi ve teknik heyetin aldığı karar sonrası çift taraflı sporcu fıtığı operasyonu geçiren Faslı futbolcunun tedavisine başlandı.
Hasan Ali’nin yokluğunda sol bekte görev alan Dirar, özverisi ve mücadelesiyle teknik heyetin takdirini toplamıştı.
Bu sezon sarı lacivertli formayla 7 maça çıkan Dirar 630 dakikada sahada kalırken 2 gol kaydetti.
2017’de Monaco’dan 3.5 milyon Euro bonservis bedeli karşılığında transfer edilen Dirar’ın sözleşmesi 2020’de sona erecek.