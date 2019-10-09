Messi’nin Neymar korkusu!

Katalan ekibi Barcelona’nın kaptanı Lionel Messi, eski takım arkadaşı Brezilyalı yıldız Neymar’ın, kulübü Paris Saint-Germain’den ayrılma ihtimali belirdikten sonra Barcelona ile fiyatta anlaşılamamasının ardından Real Madrid’e gitmesinden korktuğunu itiraf etti.

Yaz boyunca Neymar’ın eski kulübü Barcelona’ya transferi bir an olsun gündemden düşmedi. Ancak ezeli rakip Real Madrid’in bu konuda bir transfer çalımının peşinde olduğu dedikoduları da kulaktan kulağa yayıldı.

Yaşanan gelişmelerin ardından bonservis bedelinde herhangi bir anlaşma sağlanamadı ve Brezilyalı oyuncu kulübünde kaldı. Ancak Neymar’ın Fransız ekibinden ayrılmak istediğini net bir şekilde ifade etmesinin ardından transfer haberleri tekrardan gündeme geldi.

Lionel Messi RAC1’ye verdiği röportajda konuyla alakalı olarak kendisine yöneltilen soru üzerine, “Dürüst olmak gerekirse, Neymar buraya gelmeyecekse Madrid’e gider diye düşünmüştüm. Gerçekten Paris’ten ayrılmak istiyordu, ki zaten bunu açıkça söylemişti. Florentino (Perez) ve Real Madrid onu almak için bir hamle yapar diye düşünmüştüm.” açıklamasını yaptı.